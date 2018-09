Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va infiinta pana in ianuarie 2020 un nou sistem de tribunale administrative si in acest an va adopta un cadru legislativ pentru acest sistem, a declarat joi ministrul ungar al justitiei, Laszlo Trocsanyi, citat de Reuters preluata de Agerpres. Potrivit ministrului ungar, vor exista…

- Reprezentantii Camerelor nationale de Comert din cele sapte tari participante la Initiativa celor Trei Mari (3SI) - Bulgaria, Croatia, Ungaria, Lituania, Polonia, Romania si Slovenia - de la Bucuresti, cu...

- Turcia a emis duminica decrete prezidentiale care reorganizeaza cele mai importante institutii politice, militare si administrative ca parte a trecerii la un sistem prezidential executiv mult mai puternic, consfintit prin vot la un scrutin care a avut loc luna trecuta, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro.…

- Numarul mic de donatori de organe, lipsa unor reguli clare in alocarea de organe si lipsa unor specialisti dedicati sunt doar trei dintre motivele pentru care Romania nu este membru in Eurotransplant, o organizatie cu sediul in Olanda, din care fac parte sapte tari in care domeniul transplantului de…

- Turcia a emis miercuri, 4 iulie, un Decret privind transferul de puteri catre presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in conformitate cu masura de trecere a tarii catre un sistem prezidential executiv, luata dupa alegerile prezidentiale si parlamentare de luna trecuta. Decretul, aparut deja in Monitorul…

- Pe Platoul din Centrul Civic din Mioveni va fi montat un ecran LED de peste 20 mp și un sistem de sonorizare pentru vizionarea celor mai importante meciuri din cadrul Campionatului Mondial de Fotbal. ”Pentru a fi alaturi de comunitate la cele mai importante evenimente sociale, cat și pentru a raspunde…