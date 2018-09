Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va lua masuri de retorsiune daca Ucraina recurge la expulzarea consulului ungar de la Beregovo (Beregszasz), a avertizat miercuri seful diplomatiei ungare Peter Szijjarto, aflat la New York pentru cea de-a 73-a sesiune anuala a Adunarii Generale a ONU, transmite MTI. Saptamana…

- Miniștrii afacerilor externe al Republicii Moldova și Ungariei, Tudor Ulianovschi și Peter Szijjarto, au semnat, la New York, Memorandumul de intelegere intre Institutul Diplomatic al MAEIE si Institutul pentru Afaceri Externe si Comert al Ungariei, care permite intensificarea

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a semnat acorduri bilaterale privind cooperarea diplomatica, stiintifica si educationala cu omologii sai din Republica Moldova, Tunisia, Namibia si Autoritatea Palestiniana, in marja Adunarii Generale a ONU de la New York, relateaza marti MTI, potrivit…

- Guvernul ungar condamna in termenii cei mai puternici incercarile conducerii ucrainene de "intimidare" a comunitatii etnice maghiare din Transcarpatia, a declarat joi ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, citat de agentia MTI. Vorbind la o conferinta de presa pe o tema diferita, Peter Szijjarto…

- Aproximativ 1.000 de caini din 16 țari se lupta, sambata și duminica, la Alba Iulia, pentru cel mai ravnit trofeu – Supreme Best In Show. In total sunt trei concursuri. Expoziția de la Alba Iulia este singura de acest fel din Romania care se bucura de patronajul Casei Regale a Romaniei, sub tutela careia…

- Ucraina incalca grav una dintre cele mai aparate valori si legi ale Europei atunci cand vine vorba despre protectia minoritatilor, a declarat luni, la Bruxelles, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, potrivit MTI, informeaza Agerpres.Seful diplomatiei ungare, care participa la o reuniune…

- În timpul discuțiilor despre sancțiunile economice împotriva Moscovei, guvernul italian nu a întreprins nicio masura hotarâta pentru a opri prelungirea restricțiilor anti-ruse, în pofida declarațiilor rasunatoare facute anterior în acest sens. Despre…