Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul lucreaza la o legislatie pentru lipsirea Academiei ungare de stiinte de reteaua sa de institutii de cercetare si trecerea cladirilor si bunurilor in administrarea unui nou consiliu, relateaza site-ul de stiri Index.hu marti. Premierul Viktor Orban, care a ajuns la putere in 2010, a intarit…

- Restrictiile introduse de Ungaria cu privire la achizitionarea de terenuri arabile de catre investitorii din alte state membre ale Uniunii Europene incalca drepturile de baza prevazute de legislatia europeana, a decis marti Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), transmite Bloomberg.…

- Premierul ungar Viktor Orban a anunțat luni ca își retrage sprijinul pentru liderul Partidului Popular Euopean(PPE), Manfred Weber, înainte de alegerile europene, acuzând candidatul creștin democrat din Germania ca i-a ofensat țara, relateaza AFP.Principalul grup de centru-dreapta…

- Daniel Csaki este unul dintre juniorii interesanti de la Academia FCSB. A fost transferat in vara lui 2015 si evolutiile bune au atras atentia maghiarilor, care l-au convocat la nationala U15. Gigi Becali, ANUNT-SOC despre FCSB. "Va spun 100%. Daca se intampla asta, chemati-l pe Talpan sa…

- Daniel Csaki, jucatorul in varsta de 15 ani al Academiei FCSB a fost convocat la echipa naționala a Ungariei U15. Puștiul, care evolueaza pe postul de mijlocaș și are 1.82 m, a ajuns la gruparea roș-albastra in vara anului 2015 potrivit mediafax. Daniel Csaki este nascut in Ungaria, la Budapesta,…

- Guvernul maghiar ar putea relua campaniile media impotriva institutiilor Uniunii Europene, a sugerat premierul Viktor Orban, intr-un moment in care partidul sau nationalist, FIDESZ, tureaza motoarele in vederea alegerilor europarlamentare din 26 mai. Dupa ce Partidul Popular European (PPE)…

- Membrii Academiei de Științe a Ungariei au spus ca se tem ca libertatea academica este amenințata de un acord care ofera guvernului naționalist influența asupra instituțiilor de cercetare, relateaza Reuters. Vineri, președintele Academiei de Științe a Ungariei (MTA), Laszlo Lovasz, și ministrul…

- Cu ajutorul lui Emeric Ienei, guvernul Ungariei vrea sa preia o echipa din judetul Bihor, unde sa investeasca intr-o noua academie. Executivul de la Budapesta a investit deja 6 milioane de euro in fotbalul romanesc in academiile de fotbal de la Sf Gheorghe si de la Miercurea Ciuc. "Da, ma…