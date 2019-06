Stiri pe aceeasi tema

- Membri ai organizatiilor de garzi civile din Ungaria vor contribui la protejarea frontierei dintre Ungaria si Romania in zona Kiszombor si Nagylak din acest weekend, patruland impreuna cu politia, a declarat un purtator de cuvant al Uniunii Garzii Civile din comitatul Csongrad, citat de MTI.Treisprezece…

- Treisprezece organizatii ale Garzii Civile vor participa la activitati de protejare a frontierei pana pe 15 iunie, a indicat duminica presedintele comitatului Istvan Batiz. Voluntarii vor actiona in intervalul orar 18:00 si 06:00, deplasandu-se in vehicule ale politiei, a adaugat el. Patrulele…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac - Nagylak au descoperit un autoturism marca Infiniti Q50, in valoare de 17.800 de euro, cautat de autoritatile din Franta. In data de 27.05.2019, in jurul orei 13.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac - Nagylak, s-a…

- Doua persoane au murit si patru au suferit rani usoare intr-un accident rutier produs astazi in Mures, Romania. In accident au fost implicat un TIR si doua autoturisme, unul dintre acestea avand numar de corp diplomatic.

- Prim-vicepresedintele Comisiei EuropeneFrans Timmermans, candidatul „cap de lista” al socialistilor la alegerile europarlamentare din 26 mai, a declarat miercuri, inaintea dezbaterii de la Bruxelles, ca prin scrisoarea trimisa pe 10 mai autoritatilor romane incearca sa le convinga sa nu renunte la lupta…

- Presedintele organizatiei Mures a Partidului National Liberal, senatorul Cristian Chirtes, a declarat vineri, intr-o intalnire cu presa, ca, deocamdata, nimeni nu are curajul in Romania sa inceapa sa scrie un proiect de lege a presei, care ar putea fi un plus pentru toata presa din Romania. "In presa…

- ​Fostul președinte Traian Basescu a comentat, în termeni extrem de duri, într-un interviu acordat unui jurnalist maghiar, susținerea de catre FIDESZ a autonomiei Ținutului Secuiesc. „Este ciudat ca si Stalin si FIDESZ au aceeasi viziune politica”, a spus Basescu. Fostul președinte…