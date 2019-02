Stiri pe aceeasi tema

- Peter Szijjarto, ministrul maghiar de Externe, nu a participat la reuniunea ministrilor de externe ai Partidului Popular European (PPE) desfasurata Bucuresti, reuniune care se organizeaza traditional in tara care detine presedintia Consiliului UE. Szijjarto a fost prezent la toate reuniunile precedente…

- Ministrul turc al Afacerilor Externe, Mevlut Cavusoglu, si-a exprimat convingerea vineri, inaintea participarii la reuniunea informala a ministrilor Afacerilor Externe din UE (Gymnich), ca in perioada in care Romania detine Presedintia Consiliului UE, relatiile dintre Turcia si Uniunea Europeana…

- Intr-un interviu acordat pentru emisiunea "Lumea Azi", ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a explicat cum functioneaza finantarile guvernului ungar pentru afacerile mici si mijlocii din Transilvania.

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat joi, la Bucuresti, inainte de reuniunea informala a ministrilor Afacerilor Externe din UE (Gymnich), ca statele din Balcanii de Vest ar trebui integrate in Uniunea Europeana intr-un ritm mult mai rapid decat se intampla in prezent. …

- Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto declarat ca, daca va fi vreun fel de atac impotriva Romaniei in Parlamentul European, facut in baza unor opinii partinitoare sau pe vointa politica, Romania poate conta pe sustinerea Ungariei. "Daca va fi vreun fel de atac impotriva Romaniei in Parlamentul…

- Diversificarea surselor de aprovizionare cu energie va fi cruciala pentru regiunea Europei Centrale si de Est avand in vedere ca, in trecut, Rusia a utilizat energia ca o arma, a subliniat oficialul american. 'Rusia utilizeaza un proiect de gazoduct denumit Nord Stream 2 precum si unul denumit TurkStream…

- 'Noi privim Romania drept un partener strategic si scopul nostru este sa construim o relatie strategica si o prietenie intre cele doua state, pentru ca este evident ca ne confruntam cu provocari similare. Suntem pusi sub presiune de atacuri externe la adresa celor doua tari, in ceea ce priveste cele…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu i-a transmis, vineri, lui Peter Szijjarto, seful diplomatiei maghiare, ca „urmareste cu deosebita atentie modul in care autoritatile ungare gestioneaza teme de politica interna si externa, cu implicatii directe din perspectiva relatiilor cu Romania, inclusiv in…