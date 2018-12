Stiri pe aceeasi tema

- Akos Hadhazy si Bernadett Szel, doi deputati independenti proveniti din partidul ecologist LMP, au fost expulzati cu forta de garzile de securitate din sediul televiziunii MTVA din Budapesta, actiunea fiind criticata puternic pe internet. Vizibil socati, ei au fost intampinati de politisti…

- Doi deputați de opoziție au fost expulzați din sediul televiziunii publice ungare, luni dimineața, dupa ce și-au petrecut noaptea acolo, in speranța de a putea difuza un comunicat, dupa un important protest anti-Orban, potrivit imaginilor publicate pe rețelele sociale, scrie AFP.

- UPDATE – 14.12.2018/ora 07:00 – 12 Mii de unguri au protestat joi la Budapesta, reluand demonstratiile de miercuri impotriva unei noi legi care reglementeaza relatiile de munca si a unei legi care scuteste guvernul de controlul independent al tribunalelor, relateaza Reuters. Partidul de dreapta FIDESZ…

- Mii de prostestatari s-au adunat, miercuri, in fața sediului partidului Fidesz, pentru a protesta fața de „legea sclaviei” aprobatul de Parlamentul Ungar. Parlamentul ungar a aprobat un set de legi controversate: una dintre ele mareste numarul de ore in plus pe care il pot cere angajatorii si a fost…

- Mii de persoane au protestat vineri seara la Budapesta, in semn de solidaritate cu o universitate fondata de magnatul George Soros. Universitatea Central Europeana a fost fondata de miliardarul George Soros. Reprezentanții instituției afirma ca universitatea este forțata de guvernul Viktro Orban sa…