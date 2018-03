Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de tineret U20 a obtinut, sambata, a doua victorie in cadrul turneului de la Cluj-Napoca, dupa ce a invins Georgia cu 32-13 (17-7) si este aproape calificata la Campionatul Mondial de handbal din Ungaria.

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Szijjarto Peter, a afirmat, joi, la Targu-Mures, ca un milion de euro s-a investit in studii de fezabilitate pentru dezvoltarea unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta. Szijjarto Peter a declarat, joi, in…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca s-a stabilit cu Guvernul Romaniei, ca pe data de 8 aprilie, cand sunt programate alegerile parlamentare in Ungaria, sa fie deschise toate cele…

- Ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi, intr-o conferinta de presa la Targu Mures, ca exista posibilitatea construirii unei cai ferate de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta. Oficialul ungar a precizat ca a abordat acest…

- Peste 1.000 de etnici maghiari participa, joi, la manifestarile organizate la Cluj-Napoca, pentru a celebra Ziua maghiarilor de pretutindeni.Aceștia au pornit într-un marș, în centrul orașului, pornind de la Institutul Teologic Protestant, pâna la biserica Sf. Mihail,…

- Avand in vedere ca data de 15.03.2017 in Ungaria este declarata zi de sarbatoare nationala,nelucratoare, reamintim participantilor la traficul transfrontalier faptul ca din aceasta seara, ora 23.00 (ora Romaniei) si pana in data de 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata…

- Prefectura județului Covasna l-a somat pe primatul din Sfântu Gheorghe sa arboreze si drapelul României lânga steagurile rosu-alb-verde, cu care a pavoazat strazile din municipiu în cinstea Zilei maghiarilor de pretutindeni, sarbatorita pe 15 martie.Conducerea…

- Intr-o intalnire cu simpatizantii Jobbik desfasurata la Bekes, in sud-estul tarii, Vona a subliniat ca partidul sau este decis sa stopeze coruptia, sa solutioneze problemele din sistemul public de sanatate si sa creeze un sistem de pensii echitabil. El a estimat ca in cazul unei prezente…

- Circulatia camioanelor prin cel mai mare punct de trecere a frontierei din vestul tarii, cel de pe autostrada Nadlac-Arad, se desfasoara cu dificultate si marti, 13 februarie, din cauza faptului ca in cazul TIR-urilor se asteapta, conform aplicatiei politiei de frontiera, 240 de minute pentru a se ieși…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) - 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate…

- In prag de alegeri, cu Berlinul conditionand acordarea fondurilor europene de acceptarea imigrantilor si cu OLAF, biroul antifrauda al UE, scotand la lumina neregulile din afacerile facute cu banii europeni de apropiatii sai, premierul maghiar Viktor Orban declara ca Ungaria nu mai are nevoie de…

- Printr-o lege din 2013, Budapesta a impus incetarea contractelor care permiteau cetatenilor tuturor statelor din Uniunea Europeana sa beneficieze de profituri de pe urma terenurilor agricole din Ungaria. Potrivit legislatiei ungare, astfel de contracte sunt permise doar intre rudele apropiate. Efectul…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriata o cantitate de aproximativ...

- O coloana de peste 15 kilometri de camioane s-a format, marti, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, din judetul Arad, la iesirea din tara, astfel ca soferii asteapta aproximativ cinci ore pentru a li se verifica documentele, transmite corespondentul MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant…

- De cand a luat puterea in Ungaria, in anul 2010, partidul Fidesz, condus de premierul Viktor Orban, a pornit un razboi total cu migrația și cu cei care o finanțeaza. Astfel, George Soros a ajuns inamicul public numarul 1, iar statul maghiar a ridicat garduri la granițe, a refuzat sa accepte cotele de…

- Fondul de Adminstrare a Subventiilor pentru Resursele Umane (Emet) si Serviciul de Ajutor Maltez din Ungaria (MMSZ) au demarat un program de ajutorare a maghiarilor defavorizati din Bazinul Carpatic, in valoare de 900 de milioane de forinti proveniti din fonduri europene, au anuntat vineri la Budapesta…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a cerut demisia Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al-Hussein, dupa ce acesta l-a acuzat pe premierul ungar Viktor Orban de xenofobie si rasism, relateaza AFP. ”Este foarte nepotrivit ca responsabili ONU sa acuze…

- Guvernul a parafat, cu ”batista pe tambal” vanzarea gazelor romanesti din Marea Neagra catre firme din Ungaria. In acelasi timp, intalnirile dintre Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si omologul lui maghiar, Peter Szijjarto au beneficiat din plin de publicitatea mass-media, subiectul central…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni ca omologul sau luxemburghez Jean Asselborn "uraste Ungaria" si este un "politician pro-imigratie", dupa ce Asselborn a cerut activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei, relateaza agentia MTI.

- USR sustine ca liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si, respectiv, Calin Popescu Tariceanu, sunt dispusi sa vanda in mod netransparent resursele de gaz ale Romaniei pentru a cumpara favorurile si sprijinul lui Viktor Orban in lupta lor impotriva justitiei.”Chiar daca ministrul Melescanu a negat…

- Nationala de polo pe apa a Romaniei a fost invinsa de selectionata Ungariei cu scorul de 10-7 (2-4, 2-1, 3-1, 3-1), vineri, la Kecskemet, in Grupa A a competitiei LEN Europa Cup. Tricolorii au inceput excelent si dupa primul sfert conduceau cu 4-2. Romania a condus cu 6-4 in sfertul al…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a solicitat marti Ungariei, tara membra a Aliantei Nord-Atlantice, si Ucrainei sa-si rezolve diferendul cu privire la legea ucraineana a educatiei, in contextul blocarii de catre Budapesta a unei reuniuni ministeriale a Comitetului NATO-Ucraina, relateaza…

- Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul sarb Ana Brnabic, Viktor Orban a multumit Serbiei pentru ajutorul oferit in oprirea migratiei de-a lungul granitelor sudice ale Ungariei. Daca va fi nevoie, Ungaria va ajuta de asemenea Serbia la controalele la frontiera de sud, a adaugat el.Orban…

- Un acord de cooperare regionala a fost semnat vineri, la Cluj, de patru confederatii patronale reprezentative din Romania, Ungaria, Polonia si Slovacia, care au constituit astfel Alianta patronala a tarilor est-europene, cu scopul de reprezenta unitar interesele mediului de afaceri din aceste tari…

- Ungaria si Serbia trebuie sa coopereze pentru a-si proteja frontierele, siguranta cetatenilor si identitatea culturala, a declarat premierul ungar Viktor Orban dupa o reuniune a guvernelor celor doua tari care a avut loc vineri la Budapesta, relateaza MTI. Intr-o conferinta de presa comuna cu premierul…

- 'Prin intermediul fundatiilor sale el a contribuit cu 400.000 de lire', a declarat fostul ministru britanic Mark Malloch-Brown, presedinte al organizatiei Best for Britain, acuzat de cotidianul conservator si pro-Brexit Daily Telegraph ca 'comploteaza pentru a zadarnici Brexitul'.Potrivit…

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- Prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV ar urma sa fie construita intre Budapesta si Cluj-Napoca. Exista consens intre Ungaria si Romania pentru acest lucru, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, are o relație din ce in ce mai stransa cu Ungaria și se apropie de premierul Ungariei, Viktor Orban. Citește și: Dragnea a luat foc, dupa ce a fost chemat in Comisia de Aparare: 'Este o gluma politica. Daca vrem ceva serios, facem o comisie speciala' In…

- Incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania de Ungaria.

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI.

- Cu prilejul prezenței sale in municipiul Cluj-Napoca, la sfarșitul lunii ianuarie, Lomnici Zoltan, presedintele Consiliului Demnitatii Umane din Ungaria, s-a aflat la Cluj-Napoca, alaturi de parlamentarul ungar Gergely Gaal, pentru a participa la lansarea Programului “2018 - Anul Comemorativ Matia Corvin”.

- În septembrie 1983, autoritatile comuniste erau puse pe jar de o spargere petrecuta într-o comuna din Oltenia. Se întâmplase chiar în judetul „prezidential“ Olt, în care vazuse lumina zilei Nicolae Ceausescu. Aici, la Osica de Sus, o asezare aflata…

- "Vreau sa nuantez o declaratie pe care am facut-o miercuri si care a fost gresit inteleasa. Imi mentin foarte clar pozitia ca roman ca nu este negociabila sub nicio forma, nici macar amiabila, integritatea teritoriala a Romaniei, nu se poate vorbi despre autonomia unei bucati din Romania. Cand m-am…

- "Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii „Celor 64 de comitate” si condamna producerea unor astfel de incidente care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale. MAE considera ca savarsirea unor asemenea acte de catre anumite persoane sau…

- 1. Este cea mai convenabila si usor de realizat intoxicare ce poate functiona impecabil la nivelul electoratului intern din Ungaria si a celor cu drept de vot, alegatori cu dubla cetatenie romana si maghiara ce vor putea vota in viitorul scrutin electoral din tara vecina.

- Ministerul de Externe raspunde criticilor aduse de Ungaria premierului Mihai Tudose dupa declarațiile privind Ținutul Secuiesc. „Declarațiile atrag atenția asupra responsabilitații autoritaților romane și nu sunt nici anti maghiare, nu au nici valențe etnice,” scrie in comunicatul eliberat de MAE.

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, considera ca declaratia premierului Mihai Tudose privind autonomia Tinutului Secuiesc este absolut inacceptabila, nedemna de valorile europene si de secolul XXI. El a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in urma afirmatiilor premierului…

- La nivelul întregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria, care vor avea loc pe 8 aprilie, rezulta din datele sondajului de opinie realizat de Institutul Republikon, la solicitarea portalului 24.hu,…

- Ungaria va organiza alegerile parlamentare la data de 8 aprilie 2018, a anuntat, joi, Janos Ader, presedintele Ungariei, iar campania electorala va incepe cu 50 de zile inainte scrutinului, adica pe 17 februarie, relateaza agentia MTI. Scrutinul pentru alegerea noilor membri ai Parlamentului…

- Declarația semnata luni la Cluj-Napoca pentru autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc a fost anunțata de fapt în prealabil la Budapesta, în contextul în care anul acesta vor fi alegeri parlamentare în Ungaria.

- Oficiul de Stat pentru Audit (ASZ) din Ungaria a amendat principalul partid nationalist de opozitie, Jobbik, cu 331,66 milioane de forinti (1,29 milioane de dolari) pentru o campanie publicitara antiguvernamentala finantata de un adversar bogat al prim-ministrului Viktor Orban, relateaza luni Reuters.…

- In ultimele zile ale anului ce tocmai s-a incheiat, o serie de organizații maghiare din Romania au obținut mai multe finanțari record, de mai mult de 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarari de guvern adoptate de Executivul ungar.Potrivit agenției Rador, sumele sunt alocate din bugetul…

- Intr-un interviu acordat unui cotidian german, Schulz a calificat drept ''inacceptabil'' ca unele state membre ale UE sa depuna mari eforturi pentru primirea de refugiati, in timp ce altele si-au abandonat obligatiile.Potrivit lui Szijjarto, Schulz a atacat in mod constant Ungaria pentru…