Uniunea Europeana ar trebui sa aiba un dialog cu Turcia, in pofida ofensivei lansate de Ankara impotriva fortelor kurde in Siria, pentru a evita un nou val de migranti in Europa, a afirmat joi, intr-un interviu, ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, relateaza Reuters. Trupele turce si aliatii lor rebeli sirieni au avansat joi pe teritoriul sirian, deschizand un nou front in razboiul civil din Siria si expunand incapacitatea Europei de a influenta directia conflictului. ''Avem nevoie de un dialog constructiv cu Turcia pentru a evita o situatie in care un flux migratoriu suplimentar…