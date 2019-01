Stiri pe aceeasi tema

- PNL va initia la nivelul Parlamentului European o dezbatere prin care vizeaza sa solicite in mod expres Comisiei Europene atacarea la Curtea Europeana de Justitie a legislatiei adoptata de Parlamentul de la Viena referitoare la reducerea alocatiilor pentru copiii lucratorilor straini si care nu locuiesc…

- Guvernul ungar i-a cerut luni comisarului european pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale, Marianne Thyssen, sa initieze impotriva Austriei o procedura de infringement dupa ce guvernul austriac a decis ca alocatiile acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii…

- Ministrul roman de externe - intalnire cu omologul sau polonez Ministrul de externe Teodor Meleșcanu. Foto: Agerpres. România si Polonia au pozitii similare asupra multor chestiuni europene, inclusiv în ce priveste coeziunea, politica agricola comuna si securitatea. Este…

- Comisia Europeana (CE) susține ca va analiza legea din Austria privind ajustarea alocațiilor copiilor de alta naționalitate, care traiesc impreuna cu parinții, in ceea ce privește compatibilitatea ei cu legea UE. Oficialii de la Bruxelles precizeaza ca, in principiu, legislația blocului comunitar nu…

- Legea privind ajustarea nivelului alocatiilor pentru copiii nerezidenti ai lucratorilor din acest stat membru in functie de costul mediu al vietii din tara de rezidenta a copilului a intrat in vigoare pe 1 ianuarie in Austria. "Comisia Europeana ia nota de adoptarea legii care introduce indexarea…

- Comisia Europeana va analiza indeaproape legea din Austria privind ajustarea alocatiilor copiilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii in ceea ce priveste compatibilitatea ei cu legea UE dar a precizat ca in principiu legislatia comunitara nu permite indexarea acestor beneficii, a declarat luni…

- Liviu Dragnea și-a asumat obiective marețe – autostrazi, cai ferate, spitale republicane și regionale, pensii și salarii mai apropiate de Occident. Insa devine evident ca ceea ce Dragnea și PSD au omis sa spuna in campanie este, de fapt, prioritatea principala a acestei guvernari: și anume…

- Parlamentul de la Viena a votat miercuri favorabil proiectul de lege in virtutea caruia alocatiile acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii lor in Austria vor fi ajustate in functie de costul vietii din tarile lor de origine, in cazul copiilor cu parinti romani…