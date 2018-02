Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a cerut luni demisia Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al-Hussein, dupa ce acesta l-a acuzat pe premierul ungar Viktor Orban de xenofobie si rasism, relateaza AFP.

- Spunand ca Franta si Marea Britanie folosesc extrem de putin acest drept, Zeid Ra'ad Al Hussein a facut apel la China, Rusia si SUA „sa li se alature si sa puna capat folosirii daunatoare a dreptului de veto".

- Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a denuntat luni ''abatoarele de fiinte umane'' din Siria, Republica Democrata Congo, Burundi, Yemen si Myanmar, relateaza AFP. Aceste conflicte "au devenit unele dintre cele prolifice abatoare umane din epoca…

- Crimele de razboi din Siria, atacurile impotriva minoritatii musulmane rohyngia in Myanmar si atrocitatile din Sudanul de Sud se vor afla pe agenda primei sesiuni din 2018 a Consiliului ONU pentru drepturile omului, care incepe luni la Geneva, relateaza dpa. Directorul Consiliului ONU pentru drepturile…

- Ministrul luxemburghez de externe, Jean Asselborn, "uraste Ungaria", a declarat luni omologul sau ungar Peter Szijjarto, relateaza MTI. Intr-un comunicat, Peter Szijjarto l-a numit pe Asselborn un "politician promigratie" si a insistat ca omologul sau luxemburghez "ii canta in struna lui George Soros".…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, le-a cerut vineri autoritatilor iraniene sa inceteze imediat executiile persoanelor condamnate pentru crime comise atunci cand acestea erau minore, executii ce incalca legislatia internationala, informeaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Ungaria isi mentine pozitia cu privire la legea educatiei din Ucraina si se va opune demersurilor acestei tari de aderare la organizatii internationale cata vreme nu va furniza "garantii legale", a declarat luni ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, in cadrul unei conferinte de presa, transmite…

- Loviturile aeriene lansate de Siria si Rusia in zone controlate de rebeli s-au soldat cu moartea a 230 de civili in ultima saptamana, fiind cele mai grave violente din acest conflict si care ar putea constitui crime de razboi, a declarat sambata Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid…

- Ungaria va semna, in curand, un acord pe 15 ani care ii va permite sa importe din Romania jumatate din cantitatea de gaze naturale de care are nevoie in fiecare an, iar livrarile ar putea demara dupa 2022, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Intr-o…

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca…

- Senatul a adoptat in sedinta plenului de miercuri, in calitate de for decizional, propunerea legislativa pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara.

- „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Liviu Dragnea. Liviu…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, marți, ca se va intalni cu premierul Ungariei Viktor Orban, in calitate de șefi de partide. El a facut declarația dupa ce, in urma cu o zi, s-a intalnit, la Parlamenty, cu ministrul ungar de Externe. „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe – n.r.) invitatia…

- Înca un viceprimar din municipiul Balti si-a dat demisia. Este vorba despre Leonid Babii, cel care detine si functia de primar interimar. Functionarul a declarat la un post de televiziune local ca pleaca din motive de sanatate, scrie publika.md Cererea urmeaza sa fie acceptata de consilierii…

- Incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Romania si Ungaria au cazut de acord asupra livrarilor de gaze naturale, fiind semnat un acord luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu,…

- Presedintele Senatului Romaniei a avut o intrevedere, ieri, 5 februarie 2018, cu Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei. In cadrul dialogului cu oficialul ungar, Calin Popescu-Tariceanu a pus accentul pe dimensiunea economica și strategica a cooperarii bilaterale…

- Cei doi miniștri de Externe au avut luni un dejun de lucru la București, in cadrul caruia au discutat despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine, informeaza Agerpres . Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020,…

- El a mai anuntat ca guvernul ungar a aprobat un buget de un miliard de forinti pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru linia de cale ferata dintre Budapesta si Cluj-Napoca. Partea romana doreste sa extinda aceasta linie pana la Bucuresti, noteaza MTI. "Nu avem nimic impotriva", a spus Peter…

- Presedintele Camerei, Liviu Dragnea, a precizat, luni, dupa o intrevedere cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior din Ungaria, Peter Szijjarto, ca Romania este interesata de aprofundarea cooperarii sectoriale, indeosebi in domenii precum energia sau infrastructura. „Suntem…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a intalnit luni cu ministrul afacerilor externe si comertului exterior din Ungaria, Peter Szijjarto, ocazie cu care a subliniat importanta dezvoltarii, in continuare, a cooperarii economice, ''avand in vedere ca Romania si Ungaria sunt, in…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI. Potrivit…

- Ministrul român de Externe, Teodor Melescanu si omologul sau maghiar, Peter Szijjarto, au ajuns la un acord, luni, privind livrarile de gaze naturale, relateaza agentia MTI, citata de zf.ro.

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Ungaria va incepe procedurile de retragere din discutiile de la ONU pentru un Pact privind imigrantii, daca nu are loc o "schimbare pozitiva in directia pozitiei Ungariei", a declarat miercuri ministrul de externe ungar, Peter Szijjarto, intr-o conferinta de presa la Budapesta, transmite MTI.…

- Un nou scandal imens la nivel international provocat de Ungaria. Anuntul a fost facut de seful diplomatiei maghiare, Peter Szijjarto. Ungaria nu va facilita organizarea unui summit Ucraina – NATO, la nivelul miniștrilor Apararii, a anunțat șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto. Decizia este motivata…

- Ungaria se va angaja in consultari cu guvernul de la Kiev in vederea incheierii unui acord daca Ucraina isi ajusteaza legea educatiei conform intereselor minoritatii maghiare din Transcarpatia, a afirmat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa intalnirea avuta joi cu liderul Asociatiei culturale…

- iderul principalei formatiuni de opozitie din Ungaria, Jobbik (nationalist radical) a acuzat marti guvernul ungar ca a indus în eroare opinia publica în legatura cu migratia. Gabor Vona a lansat aceasta acuzatie dupa ce secretarul de stat adjunct Kristof Altusz a afirmat, citat într-un…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si Jobbik cer retragerea premierul Mihai Tudose ca urmare a afirmatiei potrivit careia daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag". Conform MTI, Istvan Szavay, deputat Jobbik in Parlamentul Ungariei, a tinut…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, considera ca declaratia premierului Mihai Tudose privind autonomia Tinutului Secuiesc este absolut inacceptabila, nedemna de valorile europene si de secolul XXI. El a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in urma afirmatiilor premierului…

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…

- Rusia susține ca apelul american pentru dezbaterea la ONU a protestelor din Iran este „daunator și contraproductiv” scrie paginaderusia.ro. „Nu vedem vreun rol pentru Consiliul de Securitate ONU în aceasta chestiune”, a spus joi ministrul adjunct de externe…

- Mii de vienezi au protestat luni, in timpul instalarii noului Guvern, din care face parte și formațiunea extremista FPO Intrarea partidului de extrema dreapta in noua coalitie de guvernare din Austria constituie o evolutie periculoasa, a declarat Inaltul Comisar pentru Drepturile Omului al ONU, Zeid…

- Budapesta este un sustinator hotarat si dedicat al integrarii Muntenegrului in Uniunea Europeana, a spus Szijjarto, care a adaugat ca securitatea Balcanilor Occidentali este in interesul securitatii europene, iar cea mai rapida cale de realizare a acestui obiectiv este integrarea in UE.In…

- Ungaria ii solicita Uniunii Europene sa accelereze negocierile de aderare a Muntenegrului la blocul comunitar si ar dori ca negocierile de aderare sa se incheie in cel mult patru ani, a declarat marti, la Podgorica, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Budapesta este un sustinator…

- Intrarea partidului de extrema dreapta in noua coalitie de guvernare din Austria constituie o evolutie 'periculoasa', a declarat Inaltul Comisar pentru Drepturile Omului al ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, avertizand in privinta 'exploatarii fricii' in Europa, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Peste doua mii de persoane au ajuns, la ora transmiterii stirii, in fata Palatului Parlamentului, ei plecand in mars din Piata Victoriei. Manifestantii sunt nemultumiti de modificarile aduse legilor justitiei. Atunci cand au ajuns in zona coltulului de la Parcul Izvor, in apropiere de…

- Aflat in vizita prin Silicon Valey, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, s-a intalnit cu mai multi directori ai producatorului american de vehicule electrice Tesla, carora le-a prezentat reducerile...

- Ungaria se așteapta ca autoritațile de la Kiev sa nu limiteze drepturile minoritaților, sa coopereze cu acestea și sa respecte opinia Comisiei de la Veneția in legatura cu noua lege ucraineana a educației, a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Oficialul…

- Ucraina nu si-a indeplinit obligatiile fata de NATO, incalcand grav drepturile minoritatilor prin adoptarea noii legi a educatiei, a declarat miercuri la Bruxelles ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, transmite MTI. El a reiterat totodata apelul la stavilirea migratiei, demers in care in opinia…

- Intre obiectivele sale naționale anuale, Ucraina a promis ca va respecta și dezvolta drepturile minoritaților, dar adoptarea noii legi a educației contrazice complet acest lucru, a subliniat șeful diplomației ungare, in marja reuniunii miniștrilor de externe ai NATO care s-a desfașurat marți și miercuri…

- Un grup de 11 persoane care faceau parte dintr-un ansamblu folcloric turc au cerut azil politic in Ungaria, tara unde au venit pentru a participa la un festival la Budapesta, a anuntat marti cotidianul turc Hurriyet, citat de agentia EFE. Conform unor surse din politia turca citate de acest cotidian,…

- Conform unor surse din poliția turca citate de acest cotidian, ansamblul folcloric alcatuit din 16 membri a plecat pe 1 noiembrie la Budapesta pentru a participa la festivalul programat zece zile mai tarziu, dar odata ajunși acolo 11 dintre ei au cerut azil politic autoritaților ungare.Anterior,…

- Un grup de 11 persoane care faceau parte dintr-un ansamblu folcloric turc au cerut azil politic in Ungaria, țara unde au venit pentru a participa la un festival la Budapesta, a anunțat marți cotidianul turc Hurriyet, citat de agenția EFE. Conform unor surse din poliția turca citate…

- Inaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al Hussein, a spus marți ca exista 'elemente de genocid' care ii vizeaza pe musulmanii rohingya din Myanmar, 600.000 dintre aceștia fugind in doar cateva luni din țara pentru a se refugia in Bangladeshul vecin, potrivit AFP. "Luând…

- Ungaria interzice din nou diplomatilor maghiari sa participe la oricare dintre manifestarile organizate cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Interdictia e valabila atat pe teritoriul tarii noastre, cat si la toate receptiile organizate de ambasadele Romaniei in alte tari. Potrivit unui saptamanal ungar,…