Ungaria. Centru cultural liberal din Budapesta, vandalizat Agresorii au rupt steagurile in culorile curcubeului de la intrare, le-au dat foc si au scris sloganuri naziste pe poarta si pe peretii cladirii, a precizat Adam Schoenberger, directorul Centrului cultural Aurora. In momentul atacului, centrul nu era deschis si in incinta nu se afla nimeni, a mentionat el. Centrul cultural Aurora, deschis in 2014, gazduieste mai multe asociatii ale societatii civile, printre care organizatoarele paradei Gay Pride de la Budapesta, activisti pentru ajutorarea persoanelor fara adapost si centrul de presa al romilor. Primaria locala, controlata pana recent… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

