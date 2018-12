Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 5.000 de unguri au protestat sambata, 8 decembrie, la Budapesta fata de așa-numita „lege a sclaviei”, un proiect de lege care le permite angajatorilor sa le ceara salariatilor sa presteze pana la 400 de ore suplimentare pe an. Membri de sindicat si alti protestatari au marsaluit cu bannere…

- Chuck Norris a realizat zilele trecute o vizita in Ungaria, acolo unde a fost primit de premierul Viktor Orban. Șeful statului l-a insoțit pe celebrul actor la un antrenament al trupelor antitero maghiare și a postat pe pagina sa de Facebook imagini cu starul american. Intr-o filmare publicata pe rețelele…

- Guvernul ungar a decis sa aloce 1,3 miliarde forinti (4 milioane de euro) pentru finantarea programelor si investitiilor de importanta nationala din Transilvania in acest an si alte 1,5 miliarde forinti in acelasi scop pentru anul urmator, informeaza un comunicat publicat joi in monitorul oficial…

- Partidul FIDESZ si premierul ungar Viktor Orban il vor sustine pe Manfred Weber drept cap de lista al Partidului Popular European (PPE) pentru alegerile europarlamentare din mai 2019, a anuntat joi Antal Rogan, seful de cabinet al premierului ungar, transmite Reuters. Conducerea PPE i-a…

- Cel mai mare portal independent de stiri din Ungaria si-a inchis pentru scurt timp luni prima pagina online pentru a trage un semnal de alarma in legatura cu ceea ce considera a fi declinul libertatii sale editoriale si a obtine o finantare din partea cititorilor protejandu-si astfel independenta,…

- Premierul ungar a criticat o propunere a cancelarului german Angela Merkel privind intarirea agentiei de protectie a frontierelor UE, Frontex, relateaza Reuters si MTI. ''Este binevenit ca Uniunea Europeana, in locul cotelor de migranti, isi indreapta in sfarsit atentia catre protectia granitelor'',…

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat vineri ca guvernul sau va decide luni asupra masurilor juridice de contestare a raportului adoptat de Parlamentul European impotriva Budapestei din cauza incalcarii standardelor democratice, relateaza Reuters si MTI. Parlamentul European a votat miercuri pentru…