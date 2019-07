Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ceh Andrej Babis a declarat ca nu va exista un candidat comun al statelor membre în Grupul de la Visegrad pentru funcția de președinte al Comisiei Europene sau pentru Consiliul European, relateaza Mediafax citând site-ul EUObserver.com. "Scopul nostru este sa alegem cel…

- Vorbind la o conferinta de presa, oficialul ungar a spus ca Weber ''a jignit poporul ungar de mai multe ori in ultimele luni'', iar Timmermans a spus ''constant minciuni despre Ungaria'' in timpul campaniei pentru alegerile europarlamentare. Weber, aminteste Zoltan Kovacs, a afirmat in timpul…

- Ungaria pregateste legislatia pentru a desfiinta reteaua de cercetare a Academiei Ungare de Stiinte, oferind guvernului mai mult control asupra activitatii stiintifice, a relatat marti website-ul de stiri...

- Trafic intens duminica la punctul de trecere a frontierei Nadlac II. In jurul pranzului se aștepta 40 de minute pentru controlul documentelor pentru ieșirea din țara. Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Matei Filip-Ionut, a explicat, pentru Agerpres, ca in punctul de control situat pe…

- Traficul prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II este foarte intens, duminica, cand la ora pranzului se astepta timp de 40 de minute pentru controlul documentelor pe sensul de iesire din tara, insa de dimineata acest punct era cel mai aglomerat de la granita cu Ungaria, desi controlul se…

- Comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului, Dunja Mijatovic, a acuzat Ungaria de incalcarea pe scara larga a acestor drepturi, intr-un raport facut public marti, relateaza BBC.Potrivit comisarului CoE, pozitia anti-imigratie a guvernului de la Budapesta "alimenteaza atitudinile…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat miercuri, într-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca relatiile tarii sale cu Slovacia si cu Serbia sunt excelente, lucru pe care nu poate sa-l spuna înca si despre relatiile cu România,

- Ungaria nu isi va modifica legislatia privind universitatile internationale in ciuda presiunilor din partea Uniunii Europene si a ofertei Germaniei de a media un conflict privind o universitate finantata de miliardarul american George Soros, a informat Zoltan Kovacs, purtatorul de cuvant al guvernului…