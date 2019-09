Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria va bloca prin veto actuala forma a bugetului UE pentru perioada 2021-2027, intrucat considera inacceptabil ca alocarea fondurilor europene sa fie supusa unor conditionalitati politice, precum situatia statului de drept, a declarat seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, Gergely…

- Alocarea fondurilor nerambursabile in urmatoarea perioada de programare trebuie sa fie orientata in special spre stimularea creșterii economice și spre crearea de valoare adaugata in economie. Acest deziderat poate fi indeplinit prin realizarea unor documente programatice care sa țina cont de nevoile…

- Rusia a furnizat zece vehicule de patrulare blindate BRDM-2 unei baze militare de la Niš (Serbia), in cadrul unui pachet de asistenta mai amplu pentru tara balcanica, transportarea urmand sa aiba loc cu un avion care va tranzita spatiul aerian al Ungariei dupa ce Romania a blocat transportul, adauga…

- Noul ministru al justitiei din Ungaria, Judit Varga, atrage atentia miercuri, intr-un interviu pentru agentia de presa Reuters, ca Budapesta se va opune oricarei incercari a Comisiei Europene de a conditiona acordarea de fonduri europene de dezvoltare de standardele privind statul de drept, care,…

- Negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, se va afla printre candidatii pe care tarile est-europene Polonia, Ungaria, Republica Ceha si Slovacia - asa-numitul Grup de la Visegrad - ii pot sustine pentru a deveni viitorul presedinte al Comisiei Europene, a declarat joi Gergely Gulyas,…

- Ungaria, Polonia, Slovacia si Republica Ceha - asa-numitul ''Grup de la Visegrad'' - vor conveni o pozitie comuna privind strategia Uniunii Europene in domeniul climatului pana in 2050, a declarat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, intr-o conferinta de presa joi,…