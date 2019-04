Ungaria anunţă că nu îşi va schimba legislaţia privind universităţile internaţionale, în ciuda presiunilor din partea UE Premierul ungar Viktor Orban, un nationalist aflat des in conflict cu UE, a fost acuzat ca restrictioneaza libertatea academica prin noile legi privind invatamantul superior, despre care Universitatea Centrala Europeana a informat ca o forteaza sa paraseasca tara. „Nu exista nicio schimbare in viziunea noastra. Nu vom schimba legile si regulile privind educatia superioara in Ungaria. Vom opera in baza lor", a declarat Kovacs. Universitatea Centrala Europeana (CEU), infiintata de Soros, un filantrop liberal americano-ungar, isi va muta o parte din operatiuni in Austria incepand… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

