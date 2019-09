Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria ar putea lansa retelele mobile 5G de mare viteza pana la sfarsitul anului daca planurile sale vor ramane in vigoare, a declarat marti seful serviciilor de internet si telecomunicatii ale ONU, Houlin Zhao, dupa ce a discutat cu premierul ungar Viktor Orban, relateaza Reuters. Organismul…

- Ungaria iși apara decizia de a permite tranzitarea spațiului sau aerian de un avion rus ce transporta vehicule blindate BRDM-2 catre Serbia, in pofida sancțiunilor UE ce vizeaza produsele militare de provenienta ruseasca, informeaza site-ul Politico.eu.Citește și: Afacerist din Arad: Fiica…

- Noul ministru al justitiei din Ungaria, Judit Varga, atrage atentia miercuri, intr-un interviu pentru agentia de presa Reuters, ca Budapesta se va opune oricarei incercari a Comisiei Europene de a conditiona acordarea de fonduri europene de dezvoltare de standardele privind statul de drept, care,…

- Investita in functie la inceputul lunii iulie, Judit Varga spune ca UE are deja suficiente instrumente pentru a apara statul de drept si distribuirea de fonduri comunitare. Ungaria este, alaturi de Polonia, un mare beneficiar al miliardelor de euro alocate de UE ca fonduri de dezvoltare in fiecare…

- Negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, se va afla printre candidatii pe care tarile est-europene Polonia, Ungaria, Republica Ceha si Slovacia - asa-numitul Grup de la Visegrad - ii pot sustine pentru a deveni viitorul presedinte al Comisiei Europene, a declarat joi Gergely Gulyas,…

- Negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, se va afla printre candidatii pe care tarile est-europene Polonia, Ungaria, Republica Ceha si Slovacia - asa-numitul ''Grup de la Visegrad'' - ii pot sustine pentru a deveni viitorul presedinte al Comisiei Europene, a declarat…

- Negociatorul Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, se va afla printre candidatii pe care tarile est-europene Polonia, Ungaria, Republica Ceha si Slovacia - asa-numitul ''Grup de la Visegrad'' - ii pot sustine pentru a deveni viitorul presedinte al Comisiei Europene, a declarat joi Gergely…

- Ungaria, Polonia, Slovacia si Republica Ceha - asa-numitul ''Grup de la Visegrad'' - vor conveni o pozitie comuna privind strategia Uniunii Europene in domeniul climatului pana in 2050, a declarat Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, intr-o conferinta de presa joi,…