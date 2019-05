Ungaria ameninta ca va semna un nou contract pe termen lung cu Rusia, daca nu va primi mai repede gaze din Romania

Ungaria va semna un nou acord pe termen lung de aprovizionare cu gaze naturale din Rusia daca grupul american Exxon Mobil Corp nu va lua o decizie finala, pana in luna septembrie, privind investitia in proiectul offshore Neptun, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, pentru Reuters.



In apele teritoriale romanesti ale Marii Negre, companiile ExxonMobil si OMV Petrom exploreaza impreuna blocul Neptun, unde primele estimari arata existenta unor zacaminte de gaze intre 42 si 84 de miliarde de metri cubi.



Potrivit firmei de consultanta Deloitte, rezervele de gaze…