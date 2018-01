Ungaria: Alegerile parlamentare se vor desfăşura la 8 aprilie Viitoarele alegeri parlamentare din Ungaria vor avea loc la 8 aprilie, cea mai apropiata zi de duminica in care poate avea loc scrutinul, conform noii legi, a anuntat joi presedintele ungar Janos Ader, intr-o declaratie citata de agentia de presa MTI.



Campania electorala va incepe oficial la 17 februarie, cu 50 de zile inaintea datei alegerilor.



Cei 7,9 milioane de alegatori ungari vor decide numele celor 199 de membri ai parlamentului unicameral de la Budapesta, pe baza unui sistem de vot mixt.



Astfel, 106 de deputati vor fi alesi prin vot uninominal in mod… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

