Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea statelor membre ale ONU sunt fie tari de origine ale migrantilor, fie tari de tranzit, prin urmare ele au interesul ca migratia sa nu fie oprita, ci organizata, si sustin un pachet in acest sens aflat in prezent in dezbatere in cadru ONU, a declarat miercuri la Budapesta ministrul ungar…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni ca omologul sau luxemburghez Jean Asselborn „uraste Ungaria” si este un „politician pro-imigratie”, dupa ce Asselborn a cerut activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei, relateaza agentia MTI.

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni ca omologul sau luxemburghez Jean Asselborn "uraste Ungaria" si este un "politician pro-imigratie", dupa ce Asselborn a cerut activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei, relateaza agentia MTI.

- Ministrul luxemburghez de externe, Jean Asselborn, "uraste Ungaria", a declarat luni omologul sau ungar Peter Szijjarto, relateaza MTI. Intr-un comunicat, Peter Szijjarto l-a numit pe Asselborn un "politician promigratie" si a insistat ca omologul sau luxemburghez "ii canta in struna lui George Soros".…

- Ministrul luxemburghez de externe, Jean Asselborn, "uraste Ungaria", a declarat luni omologul sau ungar Peter Szijjarto, relateaza MTI. Intr-un comunicat, Peter Szijjarto l-a numit pe Asselborn un "politician promigratie" si a insistat ca omologul sau luxemburghez "ii canta in struna lui George Soros".…

- Ungaria face apel la Ucraina sa suspende aplicarea legii educatiei pana cand se va ajunge la un acord cu privire la detaliile acesteia referitor la maghiarii din Transcarpatia, a declarat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de MTI. Drepturile minoritatilor reprezinta un aspect-cheie…

- Ungaria va propune amendamente la proiectul ONU care vizeaza luarea unor masuri privind imigrantii si la proiectul pentru reformarea sistemului Dublin pentru refugiati, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat, marti, ca protejarea granitelor externe reprezinta cea mai grea sarcina a Uniunii Europene, adaugand ca Blocul comunitar va trebui sa se confrunte cu noi provocari, relateaza agentia MTI.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz contrar…

- Ungaria si Polonia îsi mentin pozitia si nu vor accepta imigranti si acuza presiunile lansarte de Uniunea Europeana, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, dupa întrevederea cu ministrul polonez de Interne, relateaza agentia MTI,

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni pentru agentia de presa MTI ca "Guvernul maghiar urmareste cu atentie sporita procesul de reinfiintare al liceului romano-catolic din Targu Mures, si are incredere in promisiunea liderului coalitiei politice de la Bucuresti, domnul Liviu…

- „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Liviu Dragnea. Liviu…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, marți, ca se va intalni cu premierul Ungariei Viktor Orban, in calitate de șefi de partide. El a facut declarația dupa ce, in urma cu o zi, s-a intalnit, la Parlamenty, cu ministrul ungar de Externe. „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe – n.r.) invitatia…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, citata de Agerpres.…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni pentru agentia de presa MTI ca "Guvernul maghiar urmareste cu atentie sporita procesul de reinfiintare al liceului romano-catolic din Targu Mures, si are incredere in promisiunea liderului coalitiei politice de la Bucuresti,

- Guvernele de la București și Budapesta au cazut de acord în privința introducerii unui tren de mare viteza între Cluj și Budapesta. ”Guvernul Ungariei a aprobat o finantare în valoare de 1 miliard de forinti (3,3 milioane de euro) pentru…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni pentru agentia de presa MTI ca "Guvernul maghiar urmareste cu atentie sporita procesul de reinfiintare al liceului romano-catolic din Targu Mures, si are incredere in promisiunea liderului coalitiei politice de la Bucuresti,

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Romania si Ungaria au cazut de acord asupra livrarilor de gaze naturale, fiind semnat un acord luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu,…

- Presedintele Senatului Romaniei a avut o intrevedere, ieri, 5 februarie 2018, cu Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei. In cadrul dialogului cu oficialul ungar, Calin Popescu-Tariceanu a pus accentul pe dimensiunea economica și strategica a cooperarii bilaterale…

- Cei doi miniștri de Externe au avut luni un dejun de lucru la București, in cadrul caruia au discutat despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine, informeaza Agerpres . Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020,…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI.Partile…

- Ministrul ungar de externe a fost in vizita la Bucuresti, intalnindu-se luni Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dar și cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, s-a aflat luni in Romania, avand intrevederi cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu,…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar Peter Szijjarto au convenit, luni, in privinta dezvoltarii unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta, a anuntat ministrul ungar de Externe, relateaza agentia MTI.

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI. Potrivit…

- Ministrul român de Externe, Teodor Melescanu si omologul sau maghiar, Peter Szijjarto, au ajuns la un acord, luni, privind livrarile de gaze naturale, relateaza agentia MTI, citata de zf.ro.

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI.

- Peter Szijjarto, ministrul ungar de externe a declarat ca migratia ar trebui recunoscuta ca un risc la adresa securitatii. In același timp, acesta a spus ca in locul impulsionarii ei, ar trebui sa se discute despre stoparea acesteia si gestionarea cauzelor, scrie Rador.

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- Declaratii la Bucuresti ale sefului diplomatiei de la Varsovia Șeful diplomatiei de la Varsovia, Jacek Czaputowicz (stânga) și ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu. Foto: mae. Polonia are semnale de la alte state din regiune, precum Ungaria, ca nu vor vota pentru activarea…

- Ungaria ar putea iesi din discutiile de la ONU privind un pact pentru imigratie din cauza tonului pro-migrare care ameninta interesele de securitate ale Ungariei, a declarat ministrul de Externe ungar, Reuters, scrie news.ro.„ONU doreste sa creeze un pact care va incuraja migratia, noi avem…

- Ungaria se va retrage de la discutiile din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) cu privire la un plan de masuri privind imigrantii, in cazul in care nu va exista o schimbare de abordare agreata de Budapesta, a anuntat miercuri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Seful diplomatiei ungare a precizat ca guvernul i-a solicitat sa examineze o prima varianta a documentului ce urmeaza sa fie publicata la 5 februarie si sa inceapa procedurile de retragere din negocierile de la ONU, daca textul este la fel de "favorabil migratiei" ca declaratia din 2016 a Natiunilor…

- Seful diplomatiei ungare a precizat ca guvernul i-a solicitat sa examineze o prima varianta a documentului ce urmeaza sa fie publicata la 5 februarie si sa inceapa procedurile de retragere din negocierile de la ONU, daca textul este la fel de "favorabil migratiei" ca declaratia din 2016 a Natiunilor…

- Securitatea Europei este pusa in pericol de instabilitatea din Libia si de protejarea deficitara a granitei sale sudice, a declarat luni ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, in cadrul unei intrevederi la Bruxelles cu omologii sai din Uniunea Europeana, relateaza agentia MTI.

- Ministrul de Externe ungar a declarat intr-un interviu ca Budapesta are interesul de a avea relatii bazate pe respect reciproc cu Romania, mai ales in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania. In privinta declaratiilor anti-autonomie ale premierului roman Mihai Tudose, Szijjarto…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe de la Budapesta, a declarat, marti, ca Ungaria s-a straduit mereu sa aiba o relatie bazata pe respect reciproc cu Romania, in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania, relateaza agentia MTI.

- In acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice romane, a declarat, luni, ministrul Teodor Melescanu. 'In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar -…

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto. Recentele declaratii facute…

- Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria l-a convocat pe ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca, in urma afirmațiilor facute de premierul Mihai Tudose cu privire la autonomia Ținutului Secuiesc. Ministrul de externe Peter Szijjarto a considerat inacceptabila aceasta formulare a oficialului…

- Mohammad Javad Zarif, ministrul de Externe de la Teheran, a declarat ca unele state vecine au incercat sa se foloseasca de recentele incidente din Iran pentru a provoca tulburari in aceasta tara, informeaza agentia de stiri The Associated Press, citand agentia oficiala de presa IRNA.

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…

- Ungaria indeamna Uniunea Europeana sa urgenteze discutiile privind aderarea Muntenegrului la Blocul comunitar, a declarat, marti, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI. "Ungaria ar dori ca UE sa deschida cele trei capitole ramase privind discutiile de aderare si sa le finalizeze…

- Ungaria indeamna Uniunea Europeana sa urgenteze discutiile privind aderarea Muntenegrului la Blocul comunitar, a declarat, marti, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza Mediafax, citand agentia MTI. “Ungaria ar dori...

- Aflat in vizita prin Silicon Valey, ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, s-a intalnit cu mai multi directori ai producatorului american de vehicule electrice Tesla, carora le-a prezentat reducerile...

- Ungaria reprezinta "cel mai loial stat european" pentru Germania, dupa cele 800 de milioane de euro pe care regimul de la Budapesta le-a cheltuit pentru protectia frontierelor, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Libanul a fost "deturnat" de catre Hezbollah si va putea sa prospere numai daca organizatia siita sustinuta de catre Iran va dezarma, a declarat vineri ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Libanul va supravietui sau va…

- Luni, Peter Szijjarto se va intalni la Budapesta cu premierul chinez Li Keqiang, in timpul summitului "16+1" China - Europa Centrala si de Est, la care participa peste 1.000 de oameni de afaceri.Potrivit datelor prezentate de catre guvernul ungar aferente primelor opt luni din 2017, exporturile…