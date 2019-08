Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a permis transportului de armament rusesc sa tranziteze spatiul sau aerian, având destinatia Serbia, în pofida sanctiunilor impuse de UE, sanctiuni ce vizeaza produsele militare de provenienta ruseasca. România a blocat anterior transportul de armament rusesc pe Dunare, din…

- ''Doresc sa propun un nou pact in materie de imigratie si azil. Avem nevoie de o noua solutie'', a declarat Von der Leyen la conferinta de presa ulterioara intrevederii cu premierul italian Giuseppe Conte. Obiectiv pentru blocul comunitar Ea a mentionat ca obiectivul sau este ca…

- A fost o decizie buna "sa tinem departe gherilele ideologice" si sa alegem conducatori cu instincte pragmatice - a afirmat premierul ungar Viktor Orbán, dupa întrevederea pe care a avut-o joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen, într-o declaratie acordata postului public…

- A fost o decizie buna sa ''lasam la o parte gherilele ideologice'' si sa votam pentru lideri care au un ''instinct pragmatic al vietii'', a declarat Viktor Orban la postul public de stiri M1 dupa o intrevedere avuta la Bruxelles cu Ursula von der Leyen.''Am ajuns pana acum la o decizie…

- Executivul european considera ca, dupa doua avertismente, "majoritatea preocuparilor exprimate nu au fost nici acum luate in considerare", explica CE intr-un comunicat.Comisia, garant al tratatelor, estimeaza ca legea ungara este contrara legislatiei europene in doua puncte, in special…

- Investita in functie la inceputul lunii iulie, Judit Varga spune ca UE are deja suficiente instrumente pentru a apara statul de drept si distribuirea de fonduri comunitare. Ungaria este, alaturi de Polonia, un mare beneficiar al miliardelor de euro alocate de UE ca fonduri de dezvoltare in fiecare…

- Ungaria a castigat o disputa in justitie cu organismele europene de reglementare cu privire la taxa pe publicitate, o noua lovitura pe care o primeste comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, in lupta sa impotriva statelor membre, care in opinia sa, ofera avantaje incorecte anumitor…

- Premierul albanez Edi Rama a facut apel marți Uniunii Europene sa își respecte promisiunea privind începerea discuțiilor privind aderarea Albaniei la Blocul comunitar, relateaza site-ul postului France 24, citat de Mediafax. Afirmațiile au fost facute în contextul în care…