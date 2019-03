Ungaria a nchis cazul Gruevski Organele maghiare de ancheta au finalizat cercetarile privind sosirea în Ungaria în noiembrie 2018 a fostului premier al Macedoniei, Nikola Gruevski, constatând ca nu s-au înregistrat nereguli si nici nu este vorba de abuz în functie, potrivit Tanjug și Rador.



Dupa ce s-a confruntat cu numeroase critici, Guvernul de la Budapesta a deschis ancheta privind circumstantele intrarii în tara a fostului premier macedonean, care fusese condamnat în Macedonia la doi ani de închisoare cu executare. "În timpul anchetei s-a stabilit ca Nikola… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania a devansat Italia pentru a deveni cea mai sanatoasa tara din lume, potrivit editiei din 2019 a clasamentului Bloomberg Healthiest Country Index, care evalueaza 169 de economii, potrivit factorilor care contribuie la starea generala de sanatate. Alaturi de Spania si Italia, pe primele…

- Potrivit editiei din 2019 a clasamentului Bloomberg Healthiest Country Index, care evalueaza 169 de economii, potrivit factorilor care contribuie la starea generala de sanatate, Spania a devansat Italia pentru a deveni cea mai sanatoasa tara din lume. Alaturi de Spania si Italia, pe primele zece…

- La Chisinau, unde sistemul bancar se afla de mai multi ani într-un proces de consolidare dupa furtul bancar din 2014, zilele acestea s-a anuntat o noua schimbare de acționariat. Aceasta vizeaza una din cele mai stabile banci - Mobiasbanca – care ar urma sa treaca din proprietatea…

- Ministrii Afacerilor de Externe europeni vor avea o sesiune comuna de lucru cu ministrii Afacerilor externe din statele candidate la aderarea la Uniunea Europeana (Albania, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Muntenegru, Serbia, Turcia). Șefii diplomațiilor din cele 28 de state membre, Inaltul Reprezentant…

- Mii de persoane au protestat sambata in capitala Ungariei, Budapesta, impotriva Guvernului condus de prim-ministrul Viktor Orban si a legii care modifica regimul orelor suplimentare, relateaza mediafax conform Reuters. Protestatarii au manifestat in centrul orasului Budapesta, in zona castelului medieval…

- Liderii statelor membre UE au fost de acord sa deschida discutiile privind aderarea Macedoniei si Albaniei la Blocul comunitar pâna la sfârșitul anului 2019, cu conditia ca cele doua state balcanice sa progreseze în adoptarea reformelor judiciare si anticoruptie, relateaza…

- Comisia Europeana a transmis miercuri mai multor state din regiunea Balcanilor de Vest si din estul Europei care nu sunt membre ale UE, inclusiv Republicii Moldova, ca pentru a beneficia in continuare de regimul de scutire de la obligativitatea vizelor pentru cetatenii lor care calatoresc in UE trebuie…

- Comisia Europeana a transmis miercuri mai multor state din regiunea Balcanilor de Vest si din estul Europei care nu sunt membre ale UE, inclusiv Republicii Moldova, ca pentru a beneficia in continuare de regimul de scutire de la obligativitatea vizelor pentru cetatenii lor care calatoresc in UE trebuie…