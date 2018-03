Ungaria a lansat un program de ajutorare a maghiarilor defavorizati din Bazinul Carpatic

Stiri pe aceeasi tema

- In presa maghiara, Vasile Miriuța il acuza pe patronul lui Dinamo pentru ratarea play-off-ului: ”Mi-a vandut jumatate de echipa”. Intr-un interviu pentru ziarul maghiar Nemzeti Sport, Vasile Miriuța a explicat motivele pentru care nu a reușit la Dinamo. Roș-albii au ratat calificarea in play-off , tehnicianul…

- Guvernul a parafat, cu ”batista pe tambal” vanzarea gazelor romanesti din Marea Neagra catre firme din Ungaria. In acelasi timp, intalnirile dintre Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si omologul lui maghiar, Peter Szijjarto au beneficiat din plin de publicitatea mass-media, subiectul central…

- Cum a ajuns Elizabeth Swaney la Jocurile Olimpice de iarna 2018 fara sa știe sportul pe care il practica. Maghiara de origine americana a spus tot. Elizabeth Marian Swaney a participat la proba de schi acrobatic – halfpipe -, sportiva a recunuscut ca driblat regulamentul, obtinand o calificare pe care…

- Grupurile de interese politice si economice externe conduse de miliardarul american George Soros ar dori sa vada un guvern ungar slab care poate fi santajat, a declarat miercuri seara premierul ungar Viktor Orban, citat de MTI. ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese…

- Peter Niedermuller, vicepresedintele formatiunii Coalitia Democratica (DK), a declarat, miercuri, ca Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania (UDMR) "face trocuri politice" pentru ca maghiarii din Transilvania sa voteze partidul de guvernamant la alegerile parlamentare din aprilie, relateaza MTI.

- Premierul de la Budapesta, Viktor Orban, a facut uz de forta legislativa pentru a instaura un tip mai bland de autocratie care combina capitalismul de cumetrie si cultura politica a partidului unic.

- Premierul de la Budapesta, Viktor Orban, a facut uz de forta legislativa pentru a instaura un tip mai bland de autocratie care combina capitalismul de cumetrie si cultura politica a partidului unic.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca a primit, din partea ministrului ungar de Externe invitatia oficiala transmisa de premierul Viktor Orban, cei doi urmand sa se intalneasca in calitate de sefi de partide. "Am abordat cateva teme importante pentru Romania si Ungaria. Proiecte…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV, sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Un raport al Comisiei Europene arata o situatie socanta in economia maghiara: aproape noua din zece companii din industrie se lovesc de problema fortei de munca insuficiente. Doua treimi din angajatori spun ca penuria de muncitori le blocheaza planurile de extindere a productiei. Productie mai mica…

- Funeraliile lui Verestoy Attila au avut loc, sambata, in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, in prezenta a peste o mie de persoane, printre care parlamentari ai UDMR, dar si ai partidelor romanesti – vicepresedintele Senatului, Claudiu Manda, reprezentanti ai Administratiei Prezidentiale si…

- UPC celebreaza anul acesta 25 de ani de prezența pe piața din România și de inovație în tehnologie. Startul campaniei “25 de ani de inovație” este marcat prin lansarea ofertei aniversare: 25% reducere pentru o perioada de 25 de luni pentru pachetele de servicii HAPPY HOME®,…

- Reduceri pentru deținatorii cardurilor Visa emise de FinComBank. Aceasta oferta este accesibila grație noului program Visa Widget, lansat in premiera in Republica Moldova. Reducerile sunt disponibile pentru marfurile și serviciile oferite de o serie de prestatori și alți parteneri Visa de peste hotarele…

- O slujba religioasa prevazuta sambata la Budapesta in memoria fostului lider pro-nazist Miklos Horthy a fost anulata dupa protestele comunitatii evreiesti, care a denuntat o "insulta" la adresa victimelor Holocaustului, celebrata la nivel international in aceeasi zi, au anuntat joi organizatorii, citati…

- Grupul MOL a lansat la Budapesta un serviciu de car sharing, MOL Limo, cu o flota de 100 de masini electrice si 200 de automobile Volkswagen up! traditionale. "Mobilitatea reprezinta o directie importanta in strategia Grupului MOL 2030. Scopul nostru este de a transforma operatiunile…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca vacante in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabili, economiști si directori economici, arata o statistica realizata de platforma de recrutare online BestJobs.eu. Potrivit sursei citate, cele mai multe anunțuri…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marti ca autoritatile ungare au actionat ilegal atunci cand au amendat partidul intitulat 'Cainele cu Doua Cozi' (MKKP, satiric) pentru incurajarea oamenilor sa saboteze referendumul initiat de Budapesta cu privire la cotele obligatorii…

- Mii de elevi si studenti din Ungaria au manifestat vineri în fata parlamentului de la Budapesta pentru a cere reformarea sistemului de educatie, despre care spun ca nu îi pregateste pentru viata din secolul 21, relateaza Reuters. Tinerii au spus ca sistemul este concentrat…

- Procesul in care fostul primar din Gheorgheni, actualmente consilier judetean, Mezei Janos, este judecat pentru abuz in serviciu a fost amanat din cauza ca nu s-a reusit audierea unuia dintre martori, din Ungaria, la fel cum s-a intamplat si la termenul trecut. Judecatorul cauzei a afirmat…

- Ministrul de Externe ungar a declarat intr-un interviu ca Budapesta are interesul de a avea relatii bazate pe respect reciproc cu Romania, mai ales in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania. In privinta declaratiilor anti-autonomie ale premierului roman Mihai Tudose, Szijjarto…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe de la Budapesta, a declarat, marti, ca Ungaria s-a straduit mereu sa aiba o relatie bazata pe respect reciproc cu Romania, in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania, relateaza agentia MTI.

- "Vreau sa nuantez o declaratie pe care am facut-o miercuri si care a fost gresit inteleasa. Imi mentin foarte clar pozitia ca roman ca nu este negociabila sub nicio forma, nici macar amiabila, integritatea teritoriala a Romaniei, nu se poate vorbi despre autonomia unei bucati din Romania. Cand m-am…

- MAE condamna incidentul de la Ambasada Romaniei din Ungaria Foto: MAE. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat, astazi, incidentul care a avut loc în noaptea de 12 spre 13 ianuarie la Budapesta, când stema de pe sediul ambasadei României a fost acoperita cu steagul…

- "Autoritațile de la Budapesta trebuie sa iși faca treaba conform normelor internaționale. Faptul ca urmeaza alegeri in Ungaria nu poate fi o scuza pentru inacțiune. Viktor Orban sa condamne acțiunile Jobbik, iar Jobbik sa ceara scuze Romaniei și romanilor!", a transmis Andi Cristea. Amintim…

- 'Ministerul Afacerilor Externe isi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii 'Celor 64 de comitate' si condamna producerea unor astfel de incidente care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale. MAE considera ca savarsirea unor asemenea acte de catre anumite persoane…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Ambasada Romaniei din Budapesta a fost atacata! Mai multi unguri extremisti, membri ai gruparii Miscarea celor 64 de Comitate au acoperit stema aflata pe Ambasada Romaniei de la Budapesta cu un steag al Tinutului Secuiesc. Anunțul a fost facut de deputatul PMP Marius Pascan, pe pagina sa de Facebook."Un…

- Decizie surprinzatoare! Mai exact, ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati…

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania.

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania. Fazekas Sandor…

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania. Guvernul de la…

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania.

- Ministerul Afacerilor Externe a reacționat, vineri, dupa ce ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius-Gabriel Lazurca, a fost convocat de Ministerul de Externe din Ungaria, in urma declaratiilor premierului Mihai Tudose. Redam comunicatul remis de MAE: „Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de…

- Reprezentantii FIDEZS au interepretat afirmatiile premierului drept o "amenintare cu spanzuratoarea a acelor maghiari din Transilvania care arboreaza in patria lor steagul secuiesc si isi apara identitatea maghiara", scrie agentia ungara de presa MTI, citata de editia in limba romana a portalului de…

- Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius-Gabriel Lazurca, a fost convocat vineri de Ministerul de Externe din Ungaria in urma declaratiilor premierului Mihai Tudose, considerate inacceptabile, potrivit Digi 24. Premierul Mihai Tudose a vorbit miercuri la Realitatea TV despre rezolutia privind autonomia…

- UPDATE: Corona Wolves a disputat aseara ultima partida din aceasta prima deplasare in Ungaria din 2018, contand pentru Erste Liga. „Lupii” se intorc cu 3 infrangeri din tot atatea posibile. Luni seara, deși dupa primele doua reprize conduceau cu 2-1, ei au fost invinși, cu scorul de 5-2, de MAC…

- Declarația semnata luni la Cluj-Napoca pentru autonomia teritoriala a Tinutului Secuiesc a fost anunțata de fapt în prealabil la Budapesta, în contextul în care anul acesta vor fi alegeri parlamentare în Ungaria.

- ACS Poli Timișoara, cea mai grabita. Lotul polist s-a reunit pe 4 ianuarie, in complexul ”Dan Paltinișanu”. Cand se reunesc formațiile din Liga I. Doi jucatori au fost invoiți, Gabriel Canu și Alexandru Ciucur, in timp ce la antrenamente se afla Sebastian Velcota, atacant imprumutat la CSM Școlar Reșița.…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvânt de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor în statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa întâlnirea avuta miercuri, la Budapesta,…

- Celebrul miliardar George Soros ar fi suferit un atac de cord când inspecta o noua cladire a Universitatii private de la Budapesta, a transmis un site. Pretinsii jurnalisti ai site-ului beforeitsnews.com au scris ca Soros s-a plâns de indigestie severa si ameteli în timpul…

- Transportoare blindate ale unitatii antiteroriste ungare TEK au iesit duminica pe strazile Budapestei pentru a asigura securitatea targurilor de Craciun impotriva atacurilor, transmite dpa, informeaza AGERPRES . Televiziunea publica a difuzat imagini cu transportoare rusesti BTR-80 in centrul Budapestei,…

- Transportoare blindate ale unitatii antiteroriste ungare TEK au iesit duminica pe strazile Budapestei pentru a asigura securitatea targurilor de Craciun impotriva atacurilor, transmite dpa.Televiziunea publica a difuzat imagini cu transportoare rusesti BTR-80 in centrul Budapestei, reporterul…

- Premierul ungar Viktor Orban a discutat marți cu liderul Uniunii Democrate a Maghiarilor din Romania (UDMR), Hunor Kelemen, despre aspecte culturale și de invațamant care ii privesc pe etnicii maghiari din Romania, a anunțat marți șeful serviciului de presa al executivului de la Budapesta, Bertalan…

- Consultarea populara lansata la inceputul lunii octombrie de premierul naționalist ungar, Viktor Orban, pentru a valida politica sa impotriva migranților reprezinta un succes, a afirmat duminica guvernul pe baza rezultatelor parțiale, transmite AFP. Din cei 8,2 milioane de alegatori înscriși,…

- Ungaria reprezinta "cel mai loial stat european" pentru Germania, dupa cele 800 de milioane de euro pe care regimul de la Budapesta le-a cheltuit pentru protectia frontierelor, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Un grup de 11 persoane care faceau parte dintr-un ansamblu folcloric turc au cerut azil politic in Ungaria, țara unde au venit pentru a participa la un festival la Budapesta, a anunțat marți cotidianul turc Hurriyet, citat de agenția EFE. Conform unor surse din poliția turca citate…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a participat, luni, la Budapesta, la reuniunea Visegrad (Ungaria, Polonia, Republica Ceha, Slovacia) cu Bulgaria, Croatia, Grecia, Romania, Slovenia si Serbia, context in care a aratat ca, pentru tara…

- "Viziunea Ungariei asupra migrației este clara și de neclintit: consideram ca imigrația ilegala este periculoasa. Din cauza imigrației ilegale, Europa se confrunta acum cu un nivel de amenințare terorista fara precedent", a afirmat șeful diplomației ungare intr-o conferința de presa la Budapesta,…