Ungaria a inceput vanatoarea de boschetari O lege care interzice persoanelor fara domiciliu sa doarma in spatiile publice din Ungaria, promulgata de guvernul condus de Viktor Orban, a intrat ieri in vigoare. O masura calificata drept "cruzime" de catre raportorii ONU. Un amendament constitutional aprobat de parlamentul maghiar in 20 iunie interzice "resedinta obisnuita intr-un spatiu public". Acest amendament intareste o

- O lege care interzice persoanelor fara domiciliu sa doarma in spațiul public in Ungaria, promulgata de parlamentul premierului Viktor Orban, va intra in vigoare luni, o masura care a fost calificata drept "cruda" de catre ONU, relateaza AFP.

