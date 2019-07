Stiri pe aceeasi tema

- Politia ungara a anuntat sambata identificarea celei de-a 27-lea victime a naufragiului din 29 mai, cand un vas de agrement cu turisti sud-coreeni s-a scufundat in apele Dunarii, la Budapesta. O singura persoana, un pasager, este in continuare data disparuta, transmite AFP potrivit Agerpres. …

- Politia din Budapesta a anuntat joi seara ca a fost gasit un al 19-lea corp neinsufletit in urma accidentului de miercurea trecuta de pe Dunare, informeaza MTI.Cea de-a 19-a victima a fost gasita in apele fluviului, in apropierea complexului cultural Balna din sudul capitalei ungare. Putin…

- Cea de-a 19-a victima a fost gasita in apele fluviului, in apropierea complexului cultural Balna din sudul capitalei ungare. Poliția din Budapesta a facut anunțul joi seara, 6 iunie. De asemenea, politia a anuntat ca a fost gasit un al 18-lea cadavru, langa podul Rakoczi de pe Dunare, fiind identificat…

- Scafandrii au gasit luni alte doua corpuri dupa ce saptamâna trecuta o nava cu turiști s-a scufundat în Dunare, în Budapesta, a anunțat luni poliția din Ungaria, în timp ce 19 persoane înca sunt date disparute, relateaza AFP. Ambarcațiunea lunga de 26 de metri, care…

- Capitanul unui vapor de croaziera care s-a ciocnit, miercuri seara, cu o alta barca care transporta turiști sud-coreeni, care s-a scufundat ulterior, a fost arestat de autoritațile maghiare. Poliția din Ungaria l-a reținut pe ucraineanul in varsta de 64 de ani care a condus vasul cel mai mare implicat…

- Poliția din capitala ungara l-a arestat, joi seara, pe capitanul ucrainean al vasului de croaziera care a lovit, miercuri, o ambarcaține de agrement pe Dunare, in centrul Budapestei, potrivit BBC. Echipele speciale mobilizate la fața locului au recuperat 7 cadavre. ...

- Cel putin sapte persoane au decedat, iar 21 sunt disparute dupa ce o nava de agrement, cu zeci de turisti la bord, s-a scufundat miercuri noapte in Dunare, la Budapesta, eforturile de salvare fiind in curs de desfasurare, informeaza agentia de stiri MTI si televiziunea de stat, potrivit Reuters. Imagini…

- Politia nationala ungara (ORFK) a anuntat joi ca a fost lansata o ancheta penala dupa accidentul de miercuri seara de la Budapesta in urma caruia o nava cu turisti sud-coreeni s-a scufundat in Dunare, cel putin sapte dintre ei pierzandu-si viata, transmit MTI si Reuters. Colonelul Adrian Pal, purtator…