Companiile Hungarian Horizon Energy Kft și TDE Services au descoperit cel mai mare zacamant de petrol din Ungaria din ultimele trei decenii, transmite Budapest Business Journal, citand G7.hu. Consorțiul ungaro-american a facut descoperirea in sudul Ungariei, aproape de raul Drava, in zona a doua sate din județul Baranya, Istvandi and Ketujfalu. Pentru a estima marimea pungii de petrol, experții au creat cutremure artificiale in zona. Potrivit primelor estimari, vor putea fi extrași din zona circa 11.000 de barili pe zi, in condițiile in care principala companie energetica din Ungaria, MOL, a avut…