- Ziua internaționala a luminii este o inițiativa globala care susține importanța și aprecierea continua a luminii și a rolului pe care il joaca in știința, cultura, arta, educație și in dezvoltarea durabila, precum și in domenii atat diverse precum medicina, comunicațiile și energia, transmite unesco.org.…

- Petre Apostol (73 de ani) a predat timp de 38 de ani matematica elevilor romani din ciclul gimnazial si patru ani liceenilor marocani. Cand s-a pensionat, a constatat ca nivelul elevilor si al educatiei scazuse foarte mult si este in continuare in declin.

- Primele cazuri de holera au fost raportate in orașul Beira din Mozambic, care a fost devastat de ciclonul Idai, complicand acțiunile de urgența deja masive și complexe in țara din Africa de Sud, transmite The Guardian. Confirmarea a cinci cazuri de boala care ar fi fost contactata pe calea…

- Uber cumpara startup-ul Careem, un serviciu rival de ride-sharing care opereaza în 98 de orașe din Orientul Mijlociu, Africa și Asia de Sud, pentru 3,1 miliarde de dolari. Potrivit New York Times, startup-ul va continua sa funcționeze ca un brand separat, cu un consiliu de administrație format…

- In timp ce bilantul victimelor ciclonului, care s-a abatut asupra Zimbabwe si Mozambic in urma cu zece zile, depaseste 700 de morti, potrivit unui bilant departe de a fi definitiv, angajatii umanitari depun eforturi pentru a-i salva pe supravietuitori si pentru a le trimite ajutor. Secretarul…

- Ministrul mediului din Mozambic, Celso Correia, a declarat duminica ca numarul mortilor a crescut la 446 de la 417 cat fusese anuntat cu o zi inainte, precizand totodata ca 531.000 de persoane au fost afectate de trecerea ciclonului Idai, informeaza Reuters.Agentia ONU pentru Migratie (OIM)…

- Echipele de salvare din Mozambic se tem ca alte cateva mii de persoane ar putea fi victime ale inundatiilor care au lasat in urma un lac de 125 de kilometri in aceasta tara din Africa, lovita de ciclonul Idai, potrivit DPA. Furtuna a lovit tarmul in apropierea localitatii Beira in data…

- Ciclonului tropical Idai, care s-a abatut la mijlocul acestei luni asupra sudului Africii, a facut deja 350 de victime. Vantul puternic si ploile torentiale au ruinat regiuni intregi din Mozambic, Zimbabwe si Malawi. Cea mai grava situatie este in Mozambic.