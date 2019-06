Stiri pe aceeasi tema

- F.T. Sunt aproape cinci ani de cand locuitorii din Baicoi se lupta cu morile de vant. Din 2015 și pana in prezent, aprope ca nu a fost saptamana in care, pe site-ul Asociației Eco Natura Comunitații Baicoi, sa nu apara postari de genul: “ Poluarea in oraș a depașit cote inadmisibile. Aerul este irespirabil.…

- Alianta USR-PLUS a obtinut ca scor general peste 22% la alegerile europarlamentare de duminica, potrivit rezultatelor "aproape finale", si a castigat in marile orase, printre care Bucuresti, Cluj, Brasov, Iasi, Constanta, Timisoara, Galati, Craiova, Pitesti, Ploiesti sau Buzau, precum si peste 42% din…

- Reprezentanti ai Clinicii Sanador din Capitala au precizat, joi, in urma controlului inopinat efectuat de ministrul Sorina Pintea in unitatea medicala, ca vizita a vizat Unitatea de Primiri Urgente, iar ministrul a venit insotit de directorul DSP. "Spitalul Sanador, cel mai mare spital privat…

- BUCUREȘTI, 15 mai – Sputnik, Georgiana Arsene. Veștile proaste legate de starea de sanatate a îndragitului cântareț Mihai Constantinescu nu se mai opresc. Starea de sanatate a artistului s-a agravat în ultimele ore. Acesta este acum în moarte cerebrala, dupa ce…

- Petre Apostol Astazi, ambele echipe prahovene calificate in Grupele „Valoare” din Campionatul National de Handbal la junioare III, CSM Ploiesti si HC Activ CSO Plopeni, vor evolua pe teren propriu, in cadrul etapei a opta. Dintre cele doua formatii din judet, doar CSM Ploiesti mai pastreaza sanse de…

- Locuitorii orasului Ploiesti continua sa simta miros de hidrogen sulfurat, desi autolaboratorul Agentiei pentru Protectia Mediului se afla amplasat, de o saptamana, pentru monitorizare, la rafinaria Rompetrol, iar compania petroliera a fost sanctionata pentru depasirile inregistrate, a scris, luni,…

- De aseara au putut fi observate ledurile externe montate pe stalpii semafoarelor de pe bulevardul Stefan cel Mare din municipiul Vaslui. Inventia a fost aplicata cu scopul de a reduce accidentele rutiere și pentru a ajuta la decongestionarea traficului. Dupa ce inventia a fost implementata pentru…