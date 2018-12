Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin patru persoane au decedat, iar o alta a fost ranita, în urma prabusirii unui elicopter militar într-o zona rezidentiala din orasul Istanbul, informeaza site-ul agentiei de stiri Anadolu.

- Cel putin 29 de persoane au murit dupa ce o barca de croaziera s-a scufundat sambata in Lacul Victoria, au transmis autoritatile din Uganda, mentionand ca peste 40 de persoane au fost salvate la timp, relateaza Reuters.

- MAE a informat, marti, referitor la faptul ca doua persoane au murit, iar alte patru sunt date disparute dupa ce un segment din autostrada intre localitatile Borba si Vila Vicosa din centrul Portugaliei s-a prabusit luni din cauza ploilor abundente, ca nu sunt cetateni romani printre victime.

- Avionul companiei indoneziene low-cost Lion Air s-a prabusit in mare la cateva minute dupa decolarea de pe aeroportul international din Jakarta si avea 188 de persoane la bord, au anuntat Ministerul Transporturilor si salvatorii, citati de AFP, Reuters si DPA. ‘Avionul transporta 178 de pasageri adulti,…

- A helicopter has crashed outside Leicester City's King Power Stadium.Multiple reports say the helicopter belongs to Leicester owner Vichai Srivaddhanaprabha: https://t.co/lfa2KT24Uy pic.twitter.com/zR2WFQcd0K— ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2018