- Lia Olguta Vasilescu a declarat ca 1.500 de persoane vor recalcula pensiile a cinci milioane de romani. Se vor face angajari la ministerul Muncii, insa nu vor fi angajati temporari.”La ultima recalculare a pensiilor au lucrat cu oameni din afara ministerului, care nu erau formati, iar acestia au…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, si va ramane o luna in dezbatere publica pana in data de 8 septembrie, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV.…

- Date in premiera prezentate de Antena 3 despre recalcularea pensiilor! Datele oferite vin dupa anunțul ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, care a declarat ca proiectul legii pensiilor urmeaza sa fie prezentat public. Olguța Vasilescu a declarat ca urmeaza o luna de dezbateri și ca oamenii vor…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, se va intalni astazi cu premierul Viorica Dancila și cu ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru a discuta despre legea pensiilor, anunța Realitatea Tv.Liderul PSD anunța la inceputul lunii iulie ca legea pensiilor va fi gata pana in toamna, iar odata intrata…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține ca a demarat un control la nivelul ANAF și la Ministerul Finanțelor privind recuperarea unor bani incasați de președintele Klaus Iohannis din inchirierea unui imobil pe care președintele l-a pierdut in instanța."Atata timp cat legea exista ea…

- Ministrul Finantelor a spus ca vineri ANAF a depus o cerere catre Administratia Nationala de Cadastru prin care cere intabularea imobilului. ”Astazi s-a lamurit tot. Intr-un final, ANAF a trimis o cerere catre Administratia Nationala de Cadastru prin care cere intabularea imobilului lui Klaus…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…

