Unele insule din Oceanul Pacific manifestă rezistenţă la schimbările climatice (studiu) Insulele de joasa altitudine din Oceanul Pacific ar putea reactiona la schimbarile climatice modificandu-si forma, in loc sa se scufunde, potrivit rezultatelor unui studiu recent ce par sa contrazica ingrijorarile actuale, relateaza marti AFP.



State insulare, cum ar fi Tuvalu, Tokelau sau Kiribati, nu depasesc nivelul marii decat cu cativa metri. Acestea sunt considerate cele mai vulnerabile la efectele incalzirii globale, iar locuitorii lor se tem ca vor fi nevoiti sa isi paraseasca domiciliile din cauza nivelului in crestere al apelor.



Insa, conform unui studiu realizat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

