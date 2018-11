Unele instituții și-ar putea prelungi programul de lucru până la ora 20.00 Mai mulți parlamentari au inițiat o lege care sa combata birocrația in instituțiile publice centrale și locale, singurul articol prevazut fiind cel in care se prevede ca autoritațile care nu primesc pe e-mail documente, solicitari și alte cereri de la cetațeni sau de la firme, sa fie obligate sa aiba program prelungit. Conform expunerii de motive, masura este necesara pentru ca programul de lucru al instituțiilor publice coincide cu programul de lucru al cetațenilor, astfel ca acestora le vine greu sa vina sa depuna documente la ghișee: ”Pentru a se prezenta la ghișeu, cetațeanul este nevoit sa… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

