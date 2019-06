Unele dintre cele mai mari banci din lume lanseaza criptomonede anul viitor: la ce le vor folosi si cum va functiona sistemul

Stiri pe aceeasi tema

- Joi,6 iunie 2019 și vineri, 7 iunie 2019, va fi dezafectat sistemul de semaforizare din Alba Iulia, in intersecția de la gara. La fel ca și la stadion și intersecția din Ampoi 3, vor fi schimbați stalpii și mutate lampile de semafor. Sistemul va funcționa de sambata, 8 iunie 2019, au transmis reprezentanții…

- Joi și vineri va fi dezafectat sistemul de semaforizare din intersecția de la gara, potrivit unui anunț transmis de Primaria Alba Iulia. Reprezentantul administrației locale precizeaza ca vor fi schimbați stalpii de susținere și vor fi mutate lampile de semafor. Sistemul va funcționa de sambata. Lucrari…

- Vești proaste pentru mulți utilizatori WhatsApp. Compania a anunțat ca aplicația nu va mai funcționa pe o anumita categorie de smartphone-uri. WhatsApp a anunțat ca aplicația nu va mai funcționa pe smartphone-urile care folosesc un sistem de operare dezvoltat de Windows, incepand din luna…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de cerere de acord pentru finantare in baza Hotararii nr.239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental „gROwth - Investim in copii, investim in viitor”,…

- Banca Comerciala Romana (BCR) anunța ca oprește sistemul informatic care gestioneaza operațiunile cu carduri, scrie playtech.ro. Astfel, nu vei mai putea folosi cardul BCR. In acesta perioada nu vei putea folosi cardul, nu vei putea face plați, nu vei putea folosi nici bancomatele, nici mașinile…

- Autoritatile americane si europene de reglementare au stiut cu cel putin doi ani inainte de accidentul companiei Lion Air, ca metoda obisnuita de control al unghiului din fata al avionului Boeing 737 MAX ar putea sa nu functioneze, transmite vineri site-ul agentiei de stiri

- Agentia Europeana de Aviatie si Spatiu (EASA) a certificat avionul ca fiind sigur in mare parte, afirmand ca procedurile suplimentare si instruirea pilotilor ar explica, in mod clar, situatiile „neobisnuite" in care pilotii ar trebui sa manipuleze manual o roata rar utilizata pentru a controla unghiul…

- Anunț important pentru romanii cu rate la banca! Modul in care se va calcula indicele ROBOR se schimba radical, spune ministrul Finantelor. Conform proiectului de ordonanta de urgenta, indicele nu se va mai raporta la vechea formula de calcul.