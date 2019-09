Stiri pe aceeasi tema

- O serie de dezbateri și de intalniri cu scriitori din țara, dar și din Ungaria, se vor desfașura la Sfantu Gheorghe, in cadrul celei de-a șaptea ediții a festivalului de arte contemporane „pulzArt”, organizat de Primaria municipiului și partenerii sai. Festivalul se va desfașura intre 19 și 22 septembrie,…

- O serie de ateliere inedite, printre care unul de clovnerie, vor fi organizate in cadrul celei de-a saptea editii a Festivalul de arta contemporana pulzArt, care se va desfasura in perioada 19-22 septembrie la Sfantu Gheorghe, sub genericul „Anul elevilor”. In cadrul workshopului BETON, sustinut de…

- Duminica, 8 septembrie, doi sportivi covasneni au participat la ediția 34-a Wizz Air Budapest Half Marathon – Ungaria, cel mai mare semimaraton din Europa Centrala. La startul probelor de semimaraton și semimaraton ștafeta au fost prezenți peste 15 000 de alergatori reprezentand 82 de țari participante, …

- Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe a organizat, in perioada 21-26 august, o noua ediție a taberei internaționale de teatru, aceasta reunind tineri din Romania, Ungaria și Croația. Tabara este unul dintre proiectele pe care trupa le deruleaza de noua ani, in diverse locuri din țara, dar…

- Municipiul Alba Iulia este liderul unei retele de parteneri din opt tari – Portugalia, Estonia, Spania, Polonia, Italia, Irlanda, Ungaria si Romania – in primul proiect european de dezvoltare strategica a brandurilor de orase inteligente, intitulat „Find Your Greatness”, dezvoltat in cadrul programului…

- Senatorii au adoptat miercuri un proiect legislativ privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea…

- Mitropolitul Andrei Saguna (Sfantul Ierarh Andrei Saguna, mitropolitul Transilvaniei, cu zi de pomenire la 30 noiembrie in calendarul crestin ortodox) s-a nascut in Miscolti (Miskolc), Ungaria, la 20 decembrie 1808/1 ianuarie 1809, intr-o familie de macedo-romani din Balcani. Studiile gimnaziale le-a…

- "Ministerul Afacerilor Externe a luat nota de decizia Adunarii Nationale a Ungariei de a declara anul 2020 drept An al Coeziunii Nationale si de a marca astfel 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, in data de 4 iunie 1920. Ministerul Afacerilor Externe reitereaza ca orice incercare…