Unele concluzii și considerente referitoare la sectorul cooperației agricole La ultima adunare generala a Uniunii de Ramura Naționala a Cooperativelor din Sectorul Vegetal, reprezentanții celor aproape 30 de cooperative prezente au declarant ca prin aceste entitați au efectuat atat operațiuni de aprovizionare cu inputuri, cat și vanzari ale produselor membrilor. „Este un salt important și demn de urmat și de restul cooperatorilor care ezita sa faca acești pași. Membrii au fost mulțumiți de prețurile mici obținute la cumparari și de prețurile mai mari la produsele vandute in comun“, au spus aceștia. Pe de alta parte, o buna parte dintre cooperative au depus proiecte, obținand… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

