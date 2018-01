Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera nu i-au permis jurnalistei postului de televiziune rus NTV Irada Zainalova accesul in Republica Moldova. In seara de marti, 16 ianuarie, ea a fost intoarsa de pe Aeroportul International Chisinau, deoarece nu ar fi putut motiva scopul vizitei sale in Republica Moldova.

- Moscova a amenințat Republica Moldova ca își rezerva dreptul sa întreprinda acțiuni de raspuns în urma promulgarii legii care restricționeaza retransmisiunea programelor informative și analitice din Rusia scrie paginaderusia.ro. Purtatoarea de cuvânt a Ministerului…

- Curtea Constitutionala din Republica Moldova, a decis, vineri, suspendarea temporara a lui Igor Dodon pentru refuzul repetat de a promulga legea ”antipropaganda”, iar presedintele Parlamentului sau prim-ministrul urmeaza sa promulge aceasta lege, relateaza Unimedia.info.

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis vineri suspendarea prerogativelor presedintelui Igor Dodon cu privire la promulgarea Legii antipropaganda, act normativ care poate duce la interzicerea retransmiterii in Republica Moldova a programelor rusesti de radio si de televiziune 'cu un continut…

- Igor Dodon continua sa promoveze ideea ca Republica Moldova nu va avea un viitor, daca nu va semna un parteneriat strategic cu Federatia Rusa. Seful statului s-a aratat dezamagit ca acest lucru nu este constientizat de Guvernul si de Parlamentul de la Chisinau

- Seful Comitetului pentru relatiile cu CSI, integrare euroasiatica si relatiile cu conationalii din Duma de Stat a Rusiei, Leonid Kalashnikov, considera ca decizia Curtii Constitutionale de la Chisinau privind suspendarea din functie a lui Igor Dodon este menita sa destabilizeze procesul se apropiere…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, marti, suspendarea atributiilor presedintelui Igor Dodon privind numirea ministrilor, in urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de deputati ai Partidului Democrat, relateaza site-ul Unimedia. Curtea a constatat ca “presedintele se ...

- Prim-ministrul Pavel Filip sustine ca relatiile guvernamentale moldo-ruse au devenit „mai proaste”, odata ce Igor Dodon a castigat alegerile prezidentiale din 2016. Potrivit premierului, anterior exista o comunicare intre Chisinau si Moscova, iar acum s-ar incerca „o monopolizare” a acestui dialog,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut miercuri o intalnire cu directorul general al Gazprom, Alexey Miller, ocazie cu care i-a cerut acestuia din urma sa reduca cu 10-15% pretul gazelor naturale livrate Republicii Moldova, informeaza Itar Tass. "I-am cerut directorului Gazprom,…

- La inceputul anului viitor, Rusia va trimite un nou ambasador in Republica Moldova. Potrivit cotidianului Kommersant, Farit Muhametsin, actualul reprezentant al Moscovei la Chisinau va fi inlocuit de Oleg Vasnetsov,...

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, un politician prorus, a condamnat vehement, luni seara, decizia Ministerului moldovean de Externe de chemare la consultari pe termen nedeterminat a ambasadorului din Rusia, Andrei Neguta. Guvernul de la Chisinau a anuntat luni dupa-amiaza decizia…

- Seful Comitetului pentru relatiile cu CSI, integrare euroasiatica si relatiile cu conationalii din Duma de Stat a Federatiei Ruse, Leonid Kalashnikov, afirma ca actiunea Chisinaului privind rechemarea ambasadorului Republicii Moldova de la Moscova, Andrei Neguta, este o provocare îndreptata…

- Ambasadorul Republicii Moldova in Rusia, Andrei Neguta, a fost chemat la Chisinau pentru o perioada nedeterminata. Referitor la aceasta, Victor Juc a spus ca este o decizie cit se poate de indrazneața, iar aceasta informație de nota ca problema este foarte grava. "Sigur ca este o decizie surprizatoare,…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene din Republica Moldova anunța ca a decis chemarea la Chisinau pentru consultari a Ambasadorului R.Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguta, pe o durata nedeterminata.

- Ministerul Afacerilor Externe a decis chemarea la Chisinau pentru consultari a ambasadorului Republicii Moldova în federația Rusa, Andrei Neguta, pe o durata nedeterminata. Ambasadorul este chemat la Chișinau „în legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile…

- Dupa mai multe luni de tergiversari, biroul NATO in Republica Moldova a fost inaugurat la Chisinau. La festivitate au participat premierul Pavel Filip si secretarul general adjunct al Aliantei, Rose Gottemoeller.

- In urma cu doua zile, presedintele moldovean Igor Dodon a anuntat ca exista solicutari ca Traian Basescu sa fie declarat persona non grata, pe motiv ca prin actiunile sale atenteaza la suveranitatea nationala a Republicii Moldova Traian Basescu scrie, pe Facebook, ca impreuna cu Anatol Salaru si Constantin…

- Igor Dodon a avut o intrevedere vineri, 8 decembrie, Rose Gottemoeller, secretarul general adjunct al NATO, in contextul inaugurarii Oficiului NATO la Chisinau. Oficialii au facut un schimb de opinii privind situatia politica din regiune si perspectivele interactiunii Republica Moldova - NATO.

- Rosselkhoznadzor nu a permis intrarea în țara a aproape 20 de tone de mere din Republica Moldova. Informația a fost comunicata de catre DirecțiaRosselkhoznadzor pentru regiunile Oriol și Kursk, menționînd ca la efectuarea controlului fitosanitar de carantina de la punctul de…

- Mai multe comisii din cadrul Consiliului Societatii Civile pe langa Presedintia de la Chisinau, formate prin decretul lui Igor Dodon, solicita autoritatilor statului sa-l declare pe fostul lider de la Cotroceni Traian Basescu persona non-grata in Republica Moldova. Potrivit acestora, ex-presedinte roman…

- Circa o mie de locuri in institutiile de invatamant superior din Rusia sunt oferite absolventilor din Moldova, "atit in cadrul acordurilor interguvernamentale, cit si in cadrul ofertelor din partea universitatilor regionale din Rusia", scrie Igor Dodon, care a avut o intrevedere cu Ambasadorul Federației…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a declarat, luni, ca Uniunea Europeana nu este preocupata de soarta Republicii Moldova, adaugând ca guvernele proeuropene care au fost la putere la Chisinau au ”mimat” ca urmaresc integrarea europeana a tarii, relateaza Unimedia.info.…

- Redactia de la Chisinau a ziarului rusesc „Komsomoliskaya pravda” scrie ca norul radioactiv, depistat deasupra Europei in septembrie-octombrie, ar veni din Romania si nu din Rusia, asa precum a mentionat recent presa romana. Potrivit publicatiei, concentratia de izotopi din aerul atmosferic al Romaniei…

- "O sa primeasca un raspuns, cum se spune in limbajul diplomatilor, in due time", a precizat, potrivit Agerpres, presedintele Iohannis, la Bruxelles, unde urmeaza sa participe la Summitul Parteneriatului Estic. Pe 31 octombrie, presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a intalnit cu ambasadorul…

- Mesajul geopolitic va juca un rol important la urmatoarele alegeri parlamentare care vor avea loc în anul 2018. Declarația a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, unei emisiuni televizate transmite IPN. Președintele susține ca oamenii știu care partide promoveaza…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, le transmite politicienilor romani ca nu au ce sa caute la Chisinau sa faca politica. "Frati, frati, dar branza e cu bani. Stati acasa, veniti in ospetie", a spus Dodon, care l-a criticat din nou pe fostul presedinte Traian Basescu, scrie Deschide.md.Intr-o…

- O noua declaratie in stilu-i caracteristic a fost facuta de presedintele Igor Dodon la adresa romanilor care militeaza pentru unirea Romaniei cu Republica Moldova. E stiut faptul ca Igor Dodon este PRO Rusia si din acest motiv, probabil, face astfel de declaratii nepotrivite pentru un sef de stat.

- Guvernul de la Chisinau vrea sa ofere un ”statut special” regiunii Transnistria, daca aceasta ar ramâne parte componenta a Republicii Moldova, în contextul în care si presedintele Igor Dodon s-a declarat favorabil acestei initiative, relateaza Unimedia.info. …

- In timpul vizitei sale la Chișinau, șeful Agenției „Rosturizm”, Oleg Safonov, а declarat ca Moldova prezinta interes pentru operatorii de turism ruși. Operatorii de turism din Rusia sint interesați de Moldova, le-a declarat marți jurnaliștilor, dupa intilnirea cu președintele Igor Dodon, șeful Agenției…

- Sondajul mai arata ca cetațenii sunt in continuare divizați in privința vectorului geopolitic, nemulțumirea fața de guvernare este in continuare mare, iar președintele Igor Dodon se bucura de cea mai mare incredere a populației.Potrivit sondajului, PSRM ar acumula 50% din numarul respondenților…

- Igor Dodon a avut miercuri, 1 noiembrie, o intrevedere cu ambasadorii acreditati in Republica Moldova. In cadrul dialogului seful statului a abordat mai multe subiecte legate de politica interna si cea externa a tarii.

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara din Romania, deputatul Eugen Tomac, afirma ca politicienii rusi trebuie sa inteleaga ca Romania nu a venit pe tancuri in Republica Moldova. Parlamentarul roman a facut declaratia respectiva in contextul criticilor aduse de catre Dmitrii Rogozin la…

- Președintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri ca nu va admite ca actualul parlament sa modifice art.13 al Constituției pentru a inlocui "limba moldoveneasca" cu "limba romana", anunțand ca a și inceput negocieri pentru a bloca aceasta inițiativa, relateaza…

- Liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, a adresat o scrisoare publica catre ministrul de Interne, Alexandru Jizdan. Voronin s-a referit la faptul ca saptamana trecuta Poliția de frontiera a interzis intrare pe teritoriul Republicii Moldova a savantului și publicistului…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a anuntat, luni, ca i-a transmis o invitatie oficiala lui Klaus Iohannis pentru a efectua o vizita la Chisinau, iar liderul moldovean a precizat ca relatiile dintre cele doua state sunt fundamentale pentru Republica Moldova, relateaza Unimedia.info. Presedintele…

- Guvernul Republicii Moldona, prin Agentia Proprietatii Publice (APP), va organiza in noiembrie-decembrie 2017 o runda de privatizare a activelor statului, printre companiile scoase la vanzare fiind Vestmoldtransgaz, creata in anul 2014 pentru a gestiona reteaua de transport gaze Iasi-Ungheni si de a…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse Vladimir Putin, comenteaza învestirea de azi a ministrului Apararii a Republicii Moldova, Eugen Sturza. Solicitat de agenția de presa TASS, Peskov a declarat ca ceea ce se întâmpla azi în Chișinau…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis, vineri, instituirea interimatului functiei de presedinte al Republicii Moldova, in urma unei sesizari depuse de catre Guvern privind refuzul lui Igor Dodon de a semna decretul de numire a ministrul...

- Rusia are interese strategice in Transnistria si Republica Moldova si ca atare dislocarea Armatei a 14-a de la Tiraspol este foarte putin probabila in actualul context mondial, a afirmat, astazi, la Iasi, academicianul Nicolae Dabija, membru corespondent al Academiei de Stiinte a Moldovei si membru…

