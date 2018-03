Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al unei femei de 87 de ani a fost descoperit la patru ani de la moartea batranei. Fiica locuia cu parintele ei intr-o casa. Mama sa era o strangatoare obsesiva de orice. Gaynor Jones a murit in urma cu 4 ani, dar trupul ei abia a fost descoperit de fiica sa. S-a trezit […] The post…

- O femeie din Statele Unite ale Americii, mama a șase copii, a trecut prin momente cumplite dupa ce s-a confruntat cu o raceala puternica, ce s-a transformat intr-o pneumonie. Ulterior, insa a dus la septicemie, astfel ca medicii au decis sa-i amputeze mainile.

- In urma necropsiei, medicii legiști au descoperit ca plamanii și inima tanarului erau afectate in urma unei viroze respiratorii. Specialiștii au prelevat probe pentru efectuarea unor examinari suplimentare in urma carora urmeaza sa se stabileasca și cauza exacta a decesului. Parinții…

- Donald Trump Jr si Vanessa Trump au inceput procedurile de divort, dupa un mariaj de 12 ani. Cuplul are cinci copii, asupra carora Vanessa nu doreste custodie completa in acest moment, potrivit unei surse, citate de Daily Mail .

- Ultramaratonistului italian Roberto Zanda i-au fost amputate picioarele. Il așteapta inca o operație: risca sa-și piarda și mainile. Roberto Zanda este internat in Spitalul Umberto Parini din Aosta, iar imagini pe patul de spital au facut inconjurul lumii. Toți au vrut sa știe cum se simte Zanda, aflat…

- Un batran in varsta de 90 de ani a fost gasit mort in locuința sa in urma unui incendiu. Acesta a fost depistat pe podea cu mainile și picioarele legate. Grozavia a avut loc in satul Cubolta din raionul Sangerei.

- Presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anuntat luni ca audierea lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, se amana cu o saptamana deoarece acesta ar fi racit.

- Mii de locuinte din Londra si din imprejurimi au ramas fara apa dupa ce temperaturile negative de saptamana trecuta au provocat spargerea unor tevi din sistemul de aprovizionare al metropolei, informeaza luni Press Association. Aproximativ 12.000 de consumatori din Londra au fost privati de apa incepand…

- Va reamintim ca, in ultimii ani, limbajul folosit de primarul Timișoarei in relația cu presa a devenit din ce in ce mai suburban. Nicio redacție din oraș, indiferent de reputație sau de vechimea reporterilor nu a scapat de invectivele aruncate de edilul-șef. Iar injuriile aruncate de acesta…

- Pompierii suceveni au intervenit in ultimele 24 de ore la lichidarea unui numar de 11 incendii. Șase incendii au izbucnit din cauza coșului de fum necurațat, altul a avut drept cauza un mijloc de incalzire de defect, trei au fost generate de defecțiuni de natura electrica și un al incendiu a izbucnit…

- Marca: ”Davide Astori, capitanul Fiorentinei, a fost gasit mort in aceasta dimineața la hotelul in care era cazata echipa. Cauza decesului pare sa fie un stop cardiac. Fiorentina trebuia sa joace astazi impotriva celor de la Udinese, dar jocul a fost suspendat. Absența lui la micul dejun a atras…

- SC APA CTTA SA ALBA anunta ca in data de 06.03.2018, incepand cu ora 7.00, se vor efectua lucrari de spalare a tronsonului Teius-Girbova(Tifra), din aductiunea cu apa potabila Dn 600 mm SP Galda-Aiud-Ocna Mures, iar durata se estimeaza la 14 h. Consumatorii, posibil afectati de intreruperea…

- El are loc in contextul in care o curte internationala a pus capat numerosilor ani de litigiu, ceea ce ar fi trebuit sa permita reluarea livrarilor inca de joi, in conditii mai favorabile Kievului. Insa aceasta hotarare a provocat furia grupului gazifer rus Gazprom, care i-a rambursat operatorului ucrainean…

- „Daca cineva are senzație de amorțeala și furnicaturi, care dureaza mai mult de o saptamana și implica mai mult de o zona și se muta sau devine mai mare, acesta este un indiciu ca ar putea fi ceva mai serios", spune Anthony Geraci, director la Northwell Health's Neuroscience Institute din Manhasset,…

- Aeroportul din Dublin a anuntat joi suspendarea traficului aerian incepand cu ora 16:00 GMT "probabil" pana in ziua de sambata, din cauza codului rosu de ninsoare si polei emis pentru aceasta tara, se precizeaza intr-un comunicat postat pe site-ul aeroportului si citat de AFP. Compania irlandeza…

- Loviți in plin de vremea siberiana, romanii vor avea parte de o surpriza neplacuta și in cutiile poștale. Gerul din aceste zile se va simți și in facturi. Centralele si caloriferele functioneaza la capacitate maxima din cauza gerului și se vede in consumul de energie si de gaze. Avem deja valori-record…

- Ministerul Transporturilor din Bulgaria a lansat o aplicatie mobila pe care vecinii de la sud de Dunare o pot consulta de fiecare data cand urmeaza sa plece la drum. Ea este disponibila pe iOS si Android.

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul national…

- Competitie neobisnuita in Marea Britanie, anulata din cauza valului de frig care a lovit Europa. Vorbim despre o intrecere intre melci, organizata de un local din Marea Britanie in scop caritabil, competitie care a trebuit sa fie anulata din cauza ...

- Cauza mortii actritei Emma Chambers, care s-a stins din viața la varsta de 53 de ani. Actrița britanica suferea de astm. Emma Chambers, in varsta de 53 de ani, suferea de astm si dezvoltase o serie de alergii fata de numeroase animale. Producatorul care se ocupa de aparitiile Emmei Chambers a facut…

- Un român a fost batut cu salbaticie în Sicilia de catre angajatorul italian, sechestrat, legat de mâini și de picioare de o bara de fier și batut din nou, pâna a leșinat.

- Procurorul Eugen Stoina avea o alcoolemie de 1,6 la mie, cand a fost implicat intr-un accident rutier in București. Aceasta valoare este una uriașa și arata ca Stoina era aproape de coma alcoolica. Se pare ca aventura bahica a fostului subordonat a lui Kovesi nu ar fi una singulara. Mai exact, avocata…

- Jocurile Olimpice de Iarna 2018. Daily Mail a facut o dezvaluire incredibila. Sportivii care au reprezentat Coreea de Nord la Jocurile Olimpice pot ajunge la închisoare, iar motivul este unul uimitor.

- Un trubadur din Timisoara care a incantat cu melodiile sale mii de oameni care au trecut prin centrul istoric al Timisoarei este intr-o situatie dificila, iar timisorenii sunt chemati sa il ajute, fiind organizat un concert caritabil cu ocazia caruia pot fi facute donatii.

- Un barbat de 51 de ani dintr-o comuna din Iasi traieste in conditii greu de descris, intr-un cotet, in curtea fratelui sau. Omul este bolnav, are ambele picioare amputate si este tratat precum un animal.

- Un belgian s-a trezit peste noapte cel mai bogat om din lume. El a descoperit in contul sau bancar un virament de doua mii de miliarde de euro. "Cand m-am uitat pe contul de Internet banking, miercurea trecuta, am observat ca am devenit cel mai bogat om din lume", a povestit Luc Mahieux pentru…

- Focarul de gripa de la Institutul Regional de Oncologie (IRO) a facut a doua victima. Un barbat in varsta de 48 de ani, din judetul Iasi, nevaccinat impotriva gripei, si-a pierdut viata in cursul diminetii de ieri. Bolnavul, diagnosticat cu leucemie - boala pentru care urma tratament la IRO - a fost…

- O profesoara universitara nu știa ca Australia este țara și nu i-a dat nota de trecere la examen unei studente din cauza ca aceasta a analizat sistemul social de aici pentru examen, scrie Daily Mail. Ashley Arnold, care era studenta la fara frecvența, a trebuit sa scrie pentru un examen o lucrare in…

- In incercarea disperata de a pierde in greutate, mulți dintre noi renunța la indulgențele preferate, fie ca este vorba de alcool, carne sau dulciuri, scrie Daily Mail. Totuși, dupa cateva...

- Mainile noastre contin un numar foarte mare de receptori senzitivi. Si toti acesti receptori sunt conectati la creier printr-o retea complexa de nervi. Daca unul dintre nervi – sau o sectiune a nervului – este presat sau afectat intr-un fel sau altul, creierul nu va primi toate informatiile senzoriale…

- Specialistii britanici trag un semnal de alarma, amintind ca nu putine sunt cazurile in care s-a ajuns la deces accidental, de pe urma ingerarii de paracetamol intr-o perioada scurta de timp. Potrivit specialistilor britanici, citati de Daily Mail, riscul este mai mare de a sfarsi din cauza…

- Jeremy Clarkson a dezvaluit ca memoria lui Richard Hammond, alaturi de care prezinta show-ul „The Grand Tour”, a fost deteriorata de accidentele de masina pe care acesta le-a suferit de-a lungul timpului, scrie Daily Mail. Clarkson a declarat pentru Sunday Mirror ca Hammond uita informatii la cateva…

- Horoscop 4 februarie, Berbec. In prima parte a zilei este posibil sa aveți o neințelegere cu o ruda mai in varsta. Este recomandabil sa evitați intalnirile cu prietenii și cu rudele, pentru ca aveți tendința sa va enervați ușor și nu este exclus sa se ajunga la cearta. Ar fi bine sa nu incercați…

- Un baiat, in varsta de 12 ani, din China, a fost gasit plin de sange, dupa ce telefonul sau mobil a explodat brusc, in timp ce se afla la incarcat. Explozia a fost atat de puternica, incat copilul a ramas fara un deget și a orbit la ochiul drept, dupa ce din telefon s-au desprins bucați mici…

- Rosa Otilia Ramirez, fosta participanta la Miss Gautemala și fost model, a murit, dupa ce a fost împușcata în cap, în plina strada, la scurt timp dupa ce și-a dus copilul la școala. Tânara de 32 de ani se întorcea acasa dupa ce și-a dus copilul la școala,…

- "In fiecare saptamana, primesc mesaje private din partea oamenilor, care ma intreaba cum am ajuns in acest punct al vietii mele si cum pot fi asa de increzatoare. O sa fiu onesta cu voi. Nu sunt. Nu trece o zi in care sa nu ma urasc atunci cand ma uit in oglinda si sa imi doresc sa schimb aproape totul…

- Kelly Pouw, în vârsta de 26 de ani, din Canada, sufera de un sindrom numit urticare la rece. Afecțiunea ei ar fi incurabila și din aceasta cauza tânara este nevoita sa îsi petreaca timpul în casa, pe timpul iernii. Din cauza acestei afectiuni, ea ar putea intra…

- Neozeelandezul Joseph Parker (26 de ani, 24-0, 18 KO), campion WBO la categoria grea, va boxa pe 31 martie, la Cardiff (Țara Galilor), cu Anthony Joshua (28 de ani, 20-0, 20 KO), campion WBA, IBO și IBF la aceeași categorie. Miza partidei va fi unificarea titlurilor greilo r. Joseph Parker pretinde…

- Un tanar in varsta de 20 de ani s-a sinucis dintr-un motiv incredibil. Acesta a decis sa incheie socotelile cu viata pentru ca nu avea casa, mobila noua si haine de firma, conform Daily Mail. A

- Un barbat din Rusia a furat un tanc, iar apoi a intrat cu el într-un magazin. Totul pentru a fura o sticla de vin. Incidentul a avut loc în orașul Murmansk, iar înainte de a întra în magazin, barbatul a trecut și peste o mașina parcata în apropiere.…

- „Barbatul, cunsocut ca un consumator cronic de alcool, a confundat din greseala sticla de diluant cu cea de alcool, iar pentru ca diluantul are alcool metilic a facut insuficienta renala si a intrat in coma. A ajuns la noi la spital intubat si ventilat mecanic, a fost internat, iar apoi a fost instituita…

- Exista multe persoane care in toiul verii se plang ca au picioarele sau mainile reci. Desi acest lucru este considerat normal de medici ca extremitatile sa fie mai reci decat celelalte parti ale corpului, daca ai mereu degetele reci, s-ar putea sa ai ceva probleme de sanatate. Hipotiroidism – Daca glanda…

- Niamh Baldwin, în vârsta de 14 ani, și-a taiat tot parul pentru a strânge bani pentru o asciație care se ocupa de bolnavii de cancer Deși adolescenta a facut un gest laudabil, profesorii sai au izolat-o, pe motiv ca noua sa coafura nu se încadreaza în standardele…

- Andreea, tanara de 21 de ani care a ajuns in stare grava la spital din cauza unei butelii defecte, si-a revenit. Totusi, primele cuvinte pe care fata le-a rostit i-au cutremurat pe toti cei prezenti. A

- Vești bune de la spitalul din Buzau. Andreea, tanara de 21 de ani care a ajuns in stare grava din cauza unei butelii defecte, s-a trezit, insa primele cuvinte i-au cutremurat pe toți cei din jurul ei.

- Inainte de a face asta, tanara s-a dat cu ulei hidratant pentru corp, dupa care și-a aplicat folia, scrie antena3.ro. Citeste si Cand si cata apa trebuie sa bei ca sa ajungi la greutatea pe care ti-o doresti Motivul pentru care a facut asta este ca folia ajuta la transpirație, ducand…

- În urma cu puțin timp, la la locuințe sociale din localitatea Valul lui Traian a izbucnit un incendiu! Din primele informații, se pare ca focul a pornit de la un scurtcircuit la o priza, la parterul blocului, într-un apartament în care locuiește o familie cu patru…