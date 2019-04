Stiri pe aceeasi tema

- Fosila unei balene cu patru picioare a fost descoperita recent in Peru. Fosila are 43 de milioane de ani și a fost foarte bine conservata. Paleontologii cred ca mamiferul marin traia atat in mediul subacvatic, cat și pe pamant, a notat bbc.com. Cele patru membre era capabile sa-i poarte greutatea. Avea…

- Documentul a fost mentionat in timpul unui discurs privind instigarea la ura sustinut de ministrul de Interne la o zi dupa aprobarea unei legislatii ample cu privire la combaterea stirilor false („fake news”). Decizia a starnit ingrijorare in randul companiilor de internet si grupurilor pentru drepturile…

- Un cutremur de magnitudine Mw 6.1 a fost inregistrat in estul insulelor Kurile, situate in Oceanul Pacific, in Estul Rusiei, la 00.06 Ora Romaniei, la numai 10 kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la coordonatele 50.52 N ; 159.94 E, la 1637 km NE de Sapporo shi, Japonia pop: 1,884,000 , 295…

- Sri Lanka. O privire rapida pe Wikipedia, pentru ca numele suna cunoscut, dar detaliile lipsesc. Este o țara insulara asiatica, situata in sudul Asiei, in Oceanul Indian cu capitala in Colombo. Țara are o populație de aproximativ 21 de milioane de locuitori. 44 dintre sri lankezi au ajuns tocmai…

- Pentru Licitația Regina Maria primim in consignație arta plastica reprezentand-o pe Regina Maria, dar și acuarele semnate de catre aceasta, sculpturi, medalistica, obiecte cu monograma, afișe de propaganda, corespondența cu apropiații Casei Regale, fotografii reprezentand-o pe Regina sau carți cu…

- Seful centrului britanic de informatii si securitate GCHQ, Jeremy Fleming, a atras luni atentia asupra riscurilor pe care le-ar presupune o decizie de a le permite companiilor chineze de tehnologie sa se implice in reteaua de telecomunicatii din Marea Britanie, relateaza DPA. "Trebuie sa intelegem oportunitatile…

- O provincie din estul Chinei planuiește sa interzica temele efectuate cu ajutorul aplicațiilor de pe telefon ca parte a eforturilor de a proteja vederea elevilor, informeaza Associated Press. Provincia Zhejiang a facut public un proiect de lege prin care prezinta o astfel de reglementare.…

- Eurodeputatul PSD Andi Cristea, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul European (AFET), a participat marți, 22 ianuarie, la o intalnire bilaterala cu Vivian Balakrishnan, Ministrul Afacerilor Externe din Singapore.Discuția celor doi oficiali s-a axat pe ridicarea…