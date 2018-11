Stiri pe aceeasi tema

- In sistemul fiscal actual din Romania nu se percepe o taxa pe avere, dar Fiscul incearca sa stabileasca exact care sunt veniturile fiecarei persoane si sa le impoziteze ca atare. De altfel, la nivel mondial, sunt inca destul de putine state in lume care practica impozitarea „averii”, se arata in ultimul…

- Black Friday 2018 a inceput la unii comercianți la 1 noiembrie, la alții miercuri și joi, iar la eMAG promoțiile au inceput inainte de ora 7.00 dimineața. Toate magazinele promit reduceri maxime de peste 80%, dar media va fi pe ...

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Muzeul „Casa Mureșenilor” din Brașov va invita luni, 5 noiembrie 2018, ora 12:00, la vernisajul expoziției foto-documentare ROMANIA E ACASA. Expoziția ROMANIA E ACASA face parte dintr-un program expozițional complex dedicat unor mari valori romanești consacrate…

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Muzeul „Casa Mureșenilor” din Brașov va invita luni, 5 noiembrie 2018, ora 12:00, la vernisajul expoziției foto-documentare Romania e acasa. Expoziția Romania e acasa face parte dintr-un program expozițional complex dedicat unor mari valori romanești consacrate…

- Companiile romanesti nu au dorinta de a-si dezvolta businessurile si in afara Romaniei si nu fac export. In acest context, in momentul in care economia se destabilizeaza, aceste companii care in prezent au potential si detin o mare parte din piata se vor prabusi, a spus Eugen Anicescu, country manager…

- De ce Naționala Moldovei nu reușește sa inregistreze rezultate mari in Liga Națiunilor / Antrenorul lotului de juniori Under 17, Alexandru Guzun, spune ca sportivii moldoveni nu sunt pregatiți din punct de vedere moral pentru a face fața provocarilor în meciurile din afara țarii. Potrivit lui…

- Lidera PAS, Maia Sandu, a depus o sesizare la Autoritatea Nationala de Integritate (ANI) pentru ca institutia sa investigheze subiectul privind vilele de lux pe care le-ar detine in afara tarii liderul PDM, controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc. Potrivit ei, democratul nu a indicat niciodata…

- "Am facut precizari la informarile pe care le-am primit inainte de organizarea protestului si dupa. Am facut precizarea ca am solicitat informatii inclusiv de la parteneri. Am spus si in cadrul comisiilor, vor spune si in continuare, de data asta cu raportul pus la dispozitia tuturor colegilor parlamentari,…