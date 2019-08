Autoritațile buzoiene anunța ca, in paralel cu acțiunile pentru punerea in funcțiune a noului sistem de furnizare a caldurii și apei calde in sistem centralizat, incepe montarea de centrale termice in instituțiile de invațamant. A fost deja semnat contractul cu firma care se va ocupa de acest aspect. Pentru inceput, montarea centralelor va debuta in 10 școli din orașul Buzau. Acestea sunt Colegiul Tehnic, Gradinița cu program prelungit nr.9, Liceul Pedagogic Spiru Haret, Școala gimnaziala nr. 15 George Emil Palade, GPP 4, Colegiul Economic, GPP 8, Școala gimnaziala nr. 7, Școala nr 16 Ion Creanga…