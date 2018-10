Vineri, 5 octombrie, aparatele radar vor funcționa pe mai multe drumuri din Maramureș. Emaramures va prezinta sosele monitorizate pentru a veni in sprijinul șoferilor. Orele 08:00-14:00 BAIA MARE DN 1C BAIA MARE – VALEA CHIOARULUI DN1C BAIA MARE – SEINI BLD.UNIRII – STR. EUROPA DN 18 BAIA MARE – BAIA SPRIE SIGHETU MARMATIEI SIGHET- BERBESTI […] The post Unde vor fi amplasate aparatele radar vineri, 5 octombrie, pe drumurile din Maramures appeared first on eMaramures .