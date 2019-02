Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor putea alege ofertele speciale cu discount-uri suplimentare de pana la 54% la cea de-a 41-a editie a Targului de Turism al Romaniei (TTR), care se desfasoara, in perioada 21 - 24 februarie, la Romexpo. La editia de primavara a TTR participa peste 330 de companii din 15 tari - Bulgaria, Chile,…

- Morandi a revenit in forța: Kalinka are peste 40.000.000 de vizualizari pe YouTube, sute de mii de stream-uri pe platformele digitale, si este difuzata pe numeroase radiouri sau televiziuni muzicale la nivel mondial. Romania, Polonia, Grecia, Turcia, Rusia, Croația, Germania, Ungaria, Israel, Bulgaria,…

- Miresele sunt din Vietnam, Venezuela, Angola, Columbia, iar mirii din Congo, SUA, Italia N. Dumitrescu Cand este vorba despre sentimente profunde, se pare ca acestea nu sunt tinute in loc nici macar de mii de kilometri distanta sau granite intre state! Iar acest lucru este dovedit de zecile de prahoveni…

- Astfel, in 2017, procentul copiilor sub cinci ani sanatosi sau foarte sanatosi era de peste 99- in Romania, Bulgaria, Malta si Italia. Pentru copiii cu varste intre cinci si noua ani, Romania era din nou in fruntea listei, cu 99,8-, urmata de Cipru (98,9-), Italia (98,8-) si Grecia (98,7-). Pentru copiii…

- Programele introduse de unele stat membre ale Uniunii Europene, care vand pasapoarte si permise de rezidenta unor cetateni straini instariti, prezinta riscuri de spalare de bani și de infiltarea e grupurilor de crima organizata in blocul comunitar. Îngrijorarea vine din partea mai multor ONG-uri,…

- Grecia, Bulgaria, Cipru, Lituania, Portugalia, Estonia, Luxemburg, Germania si Romania sunt statele din Uniunea Europeana care in 2016 aveau cel mai mare numar de medici stomatologi raportat la populatie, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).In statele…

- Joi, 13 decembrie 2018, Universitatea din București va decerna distincția de Doctor Honoris Causa economistului Jeroen Dijsselbloem, președinte al Eurogrupului in perioada ianuarie 2013 - ianuarie 2018 și al Boardului Guvernatorilor Mecanismului European de Stabilitate (ESM), pentru intreaga sa activitatea…

- ADVERSARI ROMANIA EURO 2020. Tragerea la sorti pentru stabilirea grupelor pentru preliminariile Campionatului European din 2020 va avea loc, duminica, 2 decembrie, la Dublin, de la ora 13:00. ADVERSARI ROMANIA EURO 2020. Romania a cazut in urna a 4-a valorica, iar la turneul final se vor califica…