- Mai sunt cateva zile si Pastele ne bate la usa. Aceasta Sarbatoare este considerata una dintre cele mai frumoase perioade ale anului, dar este si un moment ideal de a darui o mica atentie celor care te inconjoara si iti transmit o stare pozitiva chiar si in cele mai grele momente. Cu siguranta, cu totii…

- Pe 1 aprilie, peste 10.000 de vasluieni iși vor sarbatori onomastica. Duminica, 1 aprilie, credincioșii ortodocși vor sarbatori Intrarea Domnului in Ierusalim, cunoscuta popular sub numele de Florii. Floriile marcheaza ultima duminica dinaintea Invierii Domnului și reprezinta intrarea triumfala a Mantuitorului…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Ioan Scararul; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. cuv. Ioan Scararul Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Ioan Climac (Scararul), abate; Leonard Murialdo, pr. Sfantul Cuvios Ioan Scararul este…

- Presedintele Klaus Iohannis a plecat, luni, de la sediul Serviciului Roman de Informatii (SRI), unde a participat la prezentarea bilantului institutiei pe anul 2017. Președintele a decis sa plece fara sa dea declaratii. E a fost intampinat, la sosire, de directorul SRI, Eduard Hellvig.Seful…

- Presedintele Klaus Iohannis a revenit la de Bruxelles, unde a participat la reuniunea Consiliului European! Daca pana acum a mers sa schieze, pe munte, in acest week-end, președintele a decis sa mearga la biserica, mai ales ca se sarbatoresc Floriile, pe rit catolic. La Sibiu, șeful statului a participat,…

- Klaus Iohannis, la slujba de Florii, in Sibiu. Președintele sarbatorește, duminica, Floriile pe rit catolic și a participat, impreuna cu soția sa, la slujba oficiata la biserica romano-catolica din Piața Mare. Lacașul de cult, ales de președinte, este biserica de care aparține Carmen Iohannis. La iesire,…

- Presedintele Klaus Iohannis sarbatoreste Floriile pe rit catolic la Sibiu. Seful statului a participat, alaturi de sotia sa, la slujba de Florii, oficiata la biserica romano-catolica din Piata Mare.

- 3.000.000 și mai bine de romani au semnat de ceva vreme pentru ca in Constituția Romaniei, prin modificarea art. 48, sa se menționeze clar definiția casatoriei ca fiind „uniunea liber consimțita dintre un barbat și o femeie”, . La Piatra-Neamț, sambata, 24 martie, s-a desfașurat un simpozion organizat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca decizia in privinta cererii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ar putea fi luata dupa Paste. "Cu certitudine, la momentul potrivit voi lua o decizie. Pot acum sa va spun ca aceasta decizie nu va fi…

- Peste doua saptamani, se sarbatoreste Pastele, iar copiii intra in vacanta de sarbatori. Nu vor merge la scoala in perioada 31 martie – 10 aprilie. Vor fi 12 zile libere, inclusiv weekend-urile. Elevii se vor intoarce la cursuri miercuri, 11 aprilie. Reamintim ca, printr-un proiect aprobat de Parlament…

- Fostul deputat Sebastian Ghița a declarat azi, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, era protectorul procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi și ca, deși SRI ajuta mai multe Parchete, DNA primea mai mult sprijin. "SRI…

- Dorel Ivan, din județul Sibiu, ne intreaba daca este adevarat ca s-a schimbat legea, in sensul ca, pentru lipsa rovinietei, se da doar o singura amenda intr-o luna. RASPUNS: Intr-adevar, legislația in domeniu a fost modificata recent, dar nu tocmai in sensul sugerat de dv. Este vorba de Legea pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a organizat la sediul Administratiei Prezidentiale o dezbatere pentru Centenar. În discursul sau, seful statului a punctat ca din 2015, Parlamentul nu a adoptat cadrul legal necesar pentru a sarbatori Centenarul.

- "Noi, ca fundatie, avem o misiune de a sustine comunitatile, in special comunitatile rurale, de a incerca sa aducem pricepere, abilitati in aceste comunitati pentru a incerca sa sustinem dezvoltarea unei economii locale. Pastrarea patrimoniului poate sa joace un rol foarte important in aceasta economie…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. In total, pana la sfarsitul anului, romanii vor mai avea 6 zile libere, in afara de zilele de Paste si de Craciun, pentru ca doua sarbatori cad in zile de weekend, ...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. In total, pana la sfarsitul anului, romanii vor mai avea 6 zile libere, in afara de zilele de Paste si de Craciun, pentru ca doua sarbatori cad in zile de weekend.…

- Peste 400 de pensiuni turistice din judetul Maramures vor oferi locuri de cazare, dar si pachete speciale pentru turistii care intentioneaza sa petreaca Sarbatorile Pascale in mediul rural, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania…

- Cuplul prezidential a sosit la biserica Sfanta Treime, din Piata Mare, acolo unde a asistat la slujba religioasa. Klaus si Carmen Iohannis i-au salutat scurt pe jurnalisti si au intrat imediat in incinta bisericii. Președintele Klaus Iohannis a profitat de vremea frumoasa si a mers…

- Președintele Klaus Iohannis a profitat de vremea frumoasa si a mers sambata, din nou, la schi in Muntii Sebesului, la Sureanu. "Companie selecta la schi... Hello, Mr. Iohannis! LE: S-a așezat, evident, la coada. (Și schiaza foarte, foarte bine!)", a scris cel care a postat pe Facebook imaginile…

- Parintele Constantin Necula unul dintre cei mai cunoscuti teologi romani care vobreste pe intelesul si pe placul tuturor explica in cartea sa „Crestin de ocazie”, Ed. Agnos, Sibiu, 2016, de ce...

- Duminica, timp de o jumatate de ora, literele de pe Tampa, care formeaza inscripția „BRASOV“, au fost acoperite de un steag imens al imens al Uniunii Europene, cu dimensiunile de 10×7 metri, dar si de drapelul Romaniei. Steagul UE intins pe Tampa intre 12.00 și 12.30, alaturi de un tricolor gigant,…

- Laura Codruta Kovesi a prezentat bilantul activitatii DNA in 2017. Presedintele Klaus Iohannis a fost prezent la eveniment. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat marti, la CSM, ca declina invitatia de a participa la acest eveniment, suparat ca procurorul sef al DNA nu i-a trimis in avans raportul.…

- In post, oamenii merg mai des la biserica. Pe 12 februarie a inceput Postul Paștelui, pentru ca anul acesta, Paștele ortodox e pe 8 aprilie. Pe langa abținerea de la bucatele de dulce, credincioșii merg mai des la biserica și se roaga mai des. Mai jos, cateva sfaturi despre cum trebiue sa te comporți…

- Romania, sub zodia protestelor! Romanii din mai multe orase au iesit in strada, in ciuda temperaturilor destul de joase, pentru a-si striga nemultumirile. Cateva sute de oameni s-au strans in piata centrala din Sibiu, dar si din Brasov. In Piata Unirii din Iasi protesteaza la aceasta ora aproximativ…

- Biserica ortodoxa marcheaza de obicei ziua mortii sfintilor, adica data trecerii lor spre cele ceresti. Maica Domnului si Sfantul Ioan Botezatorul fac exceptie de la aceasta regula. Astfel, Biserica a inchinat lui Ioan mai multe sarbatori: zamislirea lui - 23 septembrie; nasterea - 24 iunie; soborul…

- Sapte din zece romani vor sarbatori traditionalul Dragobete, iar mai bine de o treime dintre ei cheltuiesc intre 50 si 100 de lei pentru cadou, potrivit unui sondaj realizat de Provident Financial Romania. Conform sondajului, peste o treime aloca intre 5 si 10% din venituri pentru cadourile facute persoanei…

- Sapte din 10 romani vor sarbatori traditionalul Dragobete, iar peste o treime aloca intre 5 si 10% din venituri pentru cadourile facute persoanei iubite, in ziua de 24 februarie. Pe primul loc pe lista articolelor cel mai putin dorite sunt jucariile din plus, astfel ca 30% dintre romani spun ca nu mai…

- „Cu adanca durere in suflet anunțam trecerea in neființa a doamnei Lucia Hortenzia Otilia Victoria Bunaciu, directorul onorific al muzeului. A fost fiica Luciei și a lui Iulian Bene și a fost casatorita cu Ioan Bunaciu. Ultima descendenta a familiei Mureșianu care locuia la Brașov, Lucia Bunaciu a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost fotografiat, sambata, la schi in Muntii Sureanu, pentru a treia oara in acest an. La Sureanu se afla domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, denumit ”Elvetia Romaniei”, datorita peisajelor foarte frumoase. Seful statului a fost fotografiat,…

- Klaus Iohannis a revenit in tara dupa o vacanta de aproape o saptamana petrecuta in strainatate, anunta Romania TV.Citeste si: Sorina Matei arunca NUCLEARA, dupa clasarea dosarului Microsoft: Jurnalista anunta 'DECESUL' unui alt dosar MAJOR Presedintele a fost surprins in Sibiu,…

- FOTO: Casatorie in Biserica de gheața Foto: Carmen Vulcan Multi turisti au asteptat sambata si doua ore la coada, la telecabina care urca la Balea Lac, pentru a vizita Hotelul si biserica de gheata, unice in Romania. Asteptarea lor a fost rasplatita cu un peisaj superb de iarna,…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Sfintit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Valentina Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Haralambie; Sf. Scolastica Sarbatori religioase romano-catolice: Miercurea Cenusii (post si ab.), Sf. Scolastica, fc. Sfantul Mucenic Haralambie, pomenit in…

- Luni, 5 februarie, ora 16.45. Cu capul in pamant, cu gandurile departe, Gina Pistol se plimba printr-un magazin de mobila din Baneasa, de unde a plecat cu un odorizant pentru casa, scrie click.ro. In decembrie, acelasi scenariu. Am surprins-o singura, la un mall din Vitan, de unde si-a cumparat cateva…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Republica Federala Germania si Regatul Spaniei. Realizatorul Tv Radu Banciu a comentat in cadrul emisiunii de marți subiectul.ALERTA METEO emisa de specialisti: Vantul va DEPASI 100 de kilometri pe ora in unele zone „Se pare…

- Doi romani se vor casatori, pe 10 februarie, in singura biserica de gheata din tara, cea aflata la peste 2.000 de metri altitudine, la Balea Lac, in Muntii Fagaras, potrivit reprezentantilor complexului de gheata de aici. Acesta este primul eveniment programat in acest an in Biserica…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a participat astazi la cea de-a VII-a ediție a „Serbarilor Zapezii”, in Muntii Sureanu. Seful statului a fost fotografiat, sambata, in timp ce astepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul schiabil Sureanu, unde altitudinea maxima depaseste…

- Un sobor format din cativa preoti de la mai multe culte au sfintit, vineri, singura biserica de gheata din Romania, cea aflata la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras. Ceremonia religioasa a avut loc in prezenta a zeci de turisti aflati la Balea Lac. …

- Românii au început 2018 cu trei zile libere chiar din prima luna a anului.Astfel, zilele zilele de 1 și 2 ianuarie au fost libere, cu ocazia Anului Nou, iar 24 ianuarie a fost tot o zi nelucratoare, pentru a comemora Ziua Unirii Primcipatelor Române.Urmatoarea…

- Incepand de anul trecut, angajații cu program obișnuit de lucru (luni – vineri) beneficiaza de o zi libera in data de 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane. Potrivit legislației muncii din Romania, ziua de 24 ianuarie este pe lista zilelor libere legale. Exista,totuși, și categorii de salariați…

- "Astazi, am fost de acord ca impartasim aceleasi valori si obiective strategice, avem evaluari similare in materie de securitate intr-un mediu atat de volatil, precum si interese economice comune. In acest context, am decis impreuna cu domnul prim-ministru Abe sa lansam demersurile necesare pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, la Cotroceni, inaintea concertului dedicate Zilei lui Eminesu, devenita Ziua Culturii Naționale, despre nevoia de cultura și lectura, aflate in mare deficit. El a atras atenția politicienilor asupra raspunderilor legate de educație și a subliniat nevoia de politici…

- Presedintele Klaus Iohannis a acordat Inaltul Patronaj pentru cinci evenimente culturale care se vor desfasura in cursul acestui an, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit unui comunicat transmis luni AGERPRES, unul dintre aceste evenimente este reprezentat de cea de XIII-a editie…

- Dupa mesele bogate in dulciuri și gustari tradiționale de la Sarbatori, și organismul copilului are nevoie de purificare ca sa se regenereze. Dar, pentru ca dieta lui nu poate suferi modificari drastice, programul de detoxifiere difera de al tau. Iata cum il ajuți sa elimine toxinele din ficat, colon,…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a aflat sambata la schi in muntii Sebesului, in masivul Sureanu, in extremitatea sudica a judetului Alba, aproape de limita cu Sibiu si Valcea, pe domeniul schiabil situat la cea mai mare altitudine din tara, au declarat, pentru Agerpres, surse de la fata locului. Seful…

- Sambata 06 ianuarie a.c. #jandarmii_sibieni vor asigura masurile de ordine si siguranta publica la slujba de sfintire a Apei Mari in Piata Mare din municipiul Sibiu, astfel incat atmosfera sarbatoroii sa nu fie tulburata de incidente nedorite. Read More...

- Frumoasa prezentatoare a rubricii Meteo de la Pro TV si-a facut Revelionul in orasul natal, Sibiu, unde a fost invitata sa prezinte si un spectacol de Anul Nou. Magda Palimariu a radiat in noaptea dintre ani, mai ales ca a fost gazda spectacolului de balet „Serenade” de la Sibiu, orasul natal unde se…

- Deși s-au scurs mai bine de doi ani de la tragedia din clubul Colectiv, efectele se fac inca, din fericire, simțite. Cel puțin in Piața Mare din Sibiu, unde, pentru ca pe scena s-au folosit artificii, zeci de pompieri au fost ”inflitrați” in public. Mii de oameni au ales sa petreaca noaptea dintre ani…

- Inna va canta de Revelion, așa cum o face de altfel in fiecare an. Ea va petrece insa prima zi din 2018 alaturi de mama și bunica sa. Inna este artista care de ani buni nu a mai avut sarbatori. In ajunul Craciunului a cantat tocmai in Las Vegas, iar de Revelion o va face in Romania, de data aceasta…

- Politicienii prefera sa sarbatoreasca noaptea dintre ani in tara, printre acestia numarandu-se presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, putini fiind cei care vor petrece Revelionul in strainatate, potrivit Mediafax.Presedintele Klaus Iohannis…