- Ducu Darie, fiul regretatului Iurie Darie, a murit la varsta de 60 de ani. Vestea morții regizorului a fost confirmata de mama sa vitrega, Anca Pandrea. Porivit Adevarul, Alexandru Darie era internat de aproape doua saptamani la Terapie Intensiva la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti…

- Militarul disparut in mare in dreptul localitatii Tuzla, in varsta de 24 de ani, a fost gasit si inmormantat sambata, 17 august.Funeraliile au inceput de la orele 11.00 la Cimitirul Militar Ghencea III Bucuresti.Anuntul mortii camaradului incadrat la Batalionul 96 LAROM "Mircea Voievod" a fost facut…