- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini unice realizate la nici 24 de ore de la moartea lui Andrei Gheorghe. Tragedia le-a luat prin surprindere pe fostele soții ale jurnalistului, niciuna neaflandu-se in Capitala. Motiv pentru care fiica și fiul vitreg al celebrului om de radio su…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus, joi si vineri, la Galeria Mobius din Capitala, urmand ca incinerarea acestuia sa aiba loc sambata, la Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici". "Va puteti lua ramas-bun de la Andrei Gheorghe, joi 22 martie si vineri 23 martie, la…

- La doua zile dupa ce Israela Vodovoz a fost gasita moarta in casa, familia ei nu a reusit inca sa ajunga in tara. Trupul neinsufletit al afaceristei urmeaza sa fie scos de la Institutul de Medicina Legala.

- Astazi, in jurul orei 12:30, trupul neinsuflețit al lui Ion Voinescu, fostul mare portar al Stelei, a fost depus la Arena Naționala. Sicriul a fost depus in incinta zonei VIP de pe cel mai mare stadion al țarii. Ion Voinescu va fi inmormantat marți, la cimitirul Sf. Vineri, din București, la ora 12:00. …

- Peste 20.000 de iubitori ai fotbalului i-au adus un ultim omagiu capitanului Fiorentinei, Davide Astori la Centrul tehnic federal Coverciano, unde a fost depus trupul neinsufletit al fotbalistului. Au fost prezenti la Coverciano si colegii lui Astori, alti fotbalisti si personalitati ale fotbalului,…

- Un tanar dintr-o comuna ieseana a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit violent de un stalp, apoi s-a rasturnat la marginea drumului. Accidentul a avut pe raza localitatii Probota, judetul Iasi, iar tanarul se intorcea de la discoteca, titreaza News.ro. Tanarul, de 23 de ani, a petrecut…

- Trupul bebelusului a fost transportat la Institutul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei. Initial, fetita a fost adusa saptamana trecuta la Spitalul de Copii „Sf. Maria" dupa ce i s-a facut rau si a intrat in stop cardio-respirator, fiind resuscitata de un echipaj medical. Aceasta a fost…

- Trupul neinsufletit al actritei Sridevi Kapoor, star la Bollywood, a fost trimis catre India, dupa ce a fost predat de autoritatile din Dubai celor din tara de origine a artistei, scrie Reuters. Anuntul a fost facut marti pentru Reuters de un oficial al ambasadei Indiei in Emiratele Arabe Unite.…

- Doi agenti de paza din Capitala, care lucrau intr-o cladire dezafectata, au fost gasiti morti. Trupurile au fost transportate la Institutul National de Medicina Legala (INML) pentru a se stabili cauzele deceselor. Ulterior, cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru. Citeste si: S-A AFLAT:…

- Un elev din Neamț, de la Seminarul Teologic , a murit dupa ce a fost plimbat prin trei spitale. Un elev in varsta de 15 ani de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Veniamin Costachi” de la Manastirea Neamt a murit la Spitalul de Pediatrie ”Sfanta Maria” din Iasi, unde a ajuns cu ambulanta in stare…

- Un seism cu magnitudinea de 5,9 grade a avut loc, luni dimineata, in sud-vestul Mexicului, fiind resimtit si in capitala tarii, Ciudad de Mexico, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Regina Margareta a II-a și fii sai au anunțat, marți dimineața, tragica dispariție a Prințului Henrik al Danemarcei, in varsta de 83 de ani. Ieri, trupul neinsuflețit al acestuia a fost transportat catre Palatul Amalienborg din Copenhaga. Familia regala daneza. Regalitațile daneze au fost prezente,…

- Trupul unei femei a fost gasit plutind in apropriere de malul lacului, in parcul IOR din Capitala, duminica dimineața. Un membru al echipajului de scafandri trimis la fața locului a intrat in apa pentru scoaterea victimei. Potrivit primelor informații, este vorba despre o femeie de aproximativ 60-70…

- Epidemia de gripa face ravagii. Medicii abia mai fac fata sutelor de cazuri cu care se confrunta. Numai la Institutul ”Matei Bals” din Capitala s-au prezentat intr-o singura zi peste 100 de pacienti cu gripa. Medicii spun ca de vina pentru aceasta situatie este refuzul oamenilor de a se vaccina. ”Lumea…

- Procurorii DIICOT Salaj au clasat dosarul in care cei doi politisti implicati in agresiunea de la Simleu Silvaniei au fost cercetati pentru detinere de droguri de mare risc. Potrivit informatiilor furnizate de catre Dan Bubuiug, seful DIICOT Salaj, analizele toxicologice efectuate la Institutul de Medicina…

- Un taximetrist a fost gasit mort in masina marti dimineata, in zona pietei Chirila din Tatarasi, in jurul orei 6:30. Autoturismul se afla la intersectia cu strada Verdes. Politistii au deschis o ancheta in acest caz pentru moarte suspecta. Trupul barbatului a fost transportat la Institutul de Medicina…

- Strigator la cer! Familia directoarei de la gradinita, Nicoleta Botan, femeia care a decedat dupa ce a fost injunghiata de fostul sot, nu a ridicat inca trupul de la spital, desi au trecut trei zile de la tragedie. Corpul neinsufletit al femeii nu a ajuns inca la Institutul National de Medicina Legala…

- Femeia care a atacat doi polițiști intr-un mall din Capitala a fost plasata sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile. Ea a fost reclamata de vanzatoarea unui magazin, dupa ce și-ar fi lovit copilul și, la sosirea oamenilor legii, a refuzat sa se legimiteze. Acuzata de ultraj, femeia care…

- Trupul neinsufletit al istoricului si scriitorului Neagu Djuvara va fi depus vineri si sambata la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din Bucuresti din str. Polona nr. 50.

- Neagu Djuvarava va fi inmormantat duminica, 28 ianuarie, cu onoruri militare. Trupul neinsufletit al istoricului si scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din Bucuresti din str. Polona nr. 50. Vor fi aduse onorurile militare cuvenite pentru un Cavaler…

- De-o frumusețe rapitoare, scriitoarea Helena Corogoda s-a sinucis la Iași, in condiții suspecte. Tanara de doar 30 de ani a fost gasita spanzurata intr-un apartament din centrul orașului. Și-a incheiat socotelile cu viața chiar in ziua Unirii Principatelor Romane, cand sute de oameni au dansat Hora…

- Jurnalistul Nic Sarbu a murit la 43 de ani, dupa o ”uriașa suferința”. Anunțul a fost facut de soția sa, Simona Tache, la randul ei o cunoscuta jurnalista. „Nic nu mai este. Ultimul lui an a insemnat o uriasa suferinta, pe care a trait-o asa cum si-a trait toti cei 43 de ani. A fost bun, demn, rabdator…

- Un italian a ucis un roman, in centrul Capitalei. Un italian a fost reținut, vineri, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in zona Unirii, din Capitala. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit in scara unui bloc. Vom reveni cu amanunte!

- Cuprins de remușcari, barbatul din Breaza, care a ascuns moartea surorii sale și a dormit timp de un an langa trupul ei neinsuflețit, s-a sinucis. Individul de 58 de ani a incasat pensia de handicap și indemnizația de insoțitor cuvenite femeii, in total 1500 de lei pe luna. In noiembrie, totul a ieșit…

- Inca o moarte suspecta in Iasi. Un tanar in varsta de 19 ani a fost gasit spanzurat pe terasa casei, unde locuia impreuna cu sora si parintii sai. Tragedia s-a petrecut luni-seara, pe strada Tudor Vladimirescu din Iasi. Acolo, Andrei Venin si-a pus capat zilelor. Chiar sora lui mai mica avea sa faca…

- Un barbat in varsta de maxim 40 de ani și-a pierdut viața joi, in Capitala. Trupul neinsuflețit al acestuia a fost vazut plutind pe lacul din Parcul IOR. Din primele informații, se pare ca trupul barbatului a fost zarit la aproximativ 20m de mal. Scafandrii au acționat imediat, recuperand cadavrul.…

- Mihnea Hurmuzache, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase ''Sfanta Paraschiva'' din Iasi, a declarat, miercuri, presei ca femeia a fost pe 5 ianuarie la Spitalul Municipal din Roman pentru ca nu se simtea prea bine. Dupa consultatie, femeia a fost trimisa acasa cu recomandarea de…

- Și-a pus capat zilelor din motive necunoscute. Un tanar de 31 de ani din comuna Capreni a fost gasit spanzurat de un copac in gradina casei. Descoperirea macabra a fost facuta chiar de catre mama acestuia. Dan Ciurea nu a lasat nici macar un bilet de adio in care sa-și motiveze gestul extrem de a-și…

- Un cunoscut profesor din Pascani a fost gasit spanzurat in casa chiar in ziua de Boboteaza. Profesor de matematica la Colegiul National "Mihail Sadoveanu", Petrea Constantin, a fost gasit fara suflare in casa. Sotia barbatului este cea care a descoperit trupul neinsufletit al barbatului in jurul…

- Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit, vineri seara, dupa stingerea unui incendiu care a avut loc la un bloc de locuinte din Bucuresti, politisti avand indicii ca persoana respectiva ar fi decedat ca urmare a unei agresiuni, potrivit Politiei Capitalei.

- Un gardian al Penitenciarului Rahova a murit in post. Un gardian de la Penitenciarul Rahova, in varsta de 42 de ani, a murit joi, 5 ianuarie, la scurt timp dupa ce a intrat in postul de paza. Barbatul spusese ca se simte rau, inca de la intrarea in tura, dar nimeni nu l-a luat in seama, precizeaza Antena…

- Cercetat sub control judiciar, cunoscutul medic clujean a ajuns vineri dimineata la o sectie de politie din Capitala, in conformitate cu procedurile pe care le are de respectat, odata ce magistratii au dispus o astfel de masura in cazul sau. La plecarea de la politie, profesorul – care a condus la un…

- Liviu Pleșoianu s-a razgandit și și-a retras semnatura de pe doua inițiative legislative. Deputatul a criticat dur cateva propuneri din proiectul PSD depus de Catalin Radulescu pentru modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal."Atunci cand una discutam și alta fumam... In aceasta…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al presedintelui Academiei Romane, Ionel-Valentin Vlad, va fi depus marti, 26 decembrie, ora 13,30, la sediul institutiei, aflat pe Calea Victoriei 125, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES. Conform Biroului de presa al Academiei Romane, miercuri, ora…

