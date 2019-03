Unde trăiesc cei mai fericiți pământeni. Opt țări din top 10 sunt în Europa. România urcă în clasmentul fericirii Finlanda este cea mai fericita tara din lume pentru al doilea an consecutiv, conform unui raport anual al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), publicat miercuri. Potrivit Raportul Fericirii Mondiale (World Happiness Report) - bazat pe sondaje efectuate timp de trei ani de Gallup care evaluează nivelul de fericire perceput de cetăţenii a 156 de state - Finlanda este urmată în acest top de vecinii nordici din Danemarca, Norvegia şi Islanda, scrie Agerpres. Printre factorii luaţi în calcul pentru această evaluare se numără produsul intern brut… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

