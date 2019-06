Stiri pe aceeasi tema

- La nivel global, protejarea mediului este un deziderat fundamental, iar notiunea de "viata verde" este sustinuta si constientizata printr-o multitudine de actiuni complementare. In Romania, deocamdata, lupta e desarta, in conditiile in care generam, de pilda, 0,67 milioane de tone de deseuri…

- Firmele din Romania suporta in continuare cele mai mari creșteri procentuale ale costurilor cu forța de munca, inclusiv cu salariile, comparativ cu situația din toata Uniunea Europeana, releva datele Eurostat. In ciuda creșterilor salariale din mediul privat, tot sectorul bugetar are cea mai brusca…

- Economia Regatului Unit poate fi împinsa în prima contracție trimestriala de dupa sfârșitul lui 2012, întrucât incertitudinea privind Brexitul a provocat o scadere semnificativa în sectorul manufacturier. Economia britanica a scazut cu 0,4% în aprilie, conform…

- Primul caz de furt din bancomate din Romania a avut loc in octombrie 2018, iar de atunci au fost inregistrate 6 cazuri de distrugere și tentativa de furt calificat și 3 de distrugere și furt calificat. In Romania nu a fost depistata folosirea substanței TATP explozive - „Mama lui Satan”, conform…

- "Spre deosebire de dezbaterile de la noi, acolo au incercat sa mimeze macar preocuparea pentru chestiuni mai concrete: taxe, impozite, situatia migrantilor", a spus Adrian Ursu, la Antena 3. "Domnul Timmermans, foarte iscusit" "Este un soi de program de guvernare pe care si l-a prezentat…

- ALEGERILE EUROPARLAMENTARE 2019 aduc vesti bune pentru romani. Potrivit propunerii lui Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, salariu minim va crește la 3000 de lei: "Trebuie sa se puna capat muncii platite cu 3 euro pe ora" ”Avem nevoie de un salariu minim in Uniunea Europeana,…

- In ultimul timp, asociații, organizații, oficialitați și-au dat cu parerea cum și ce ar trebui sa faca Uniunea Europeana cu Politicile Agricole Comune in și pentru Romania. Și asta in contextul in care aceasta perioada este marcata, la nivelul instituțiilor europene, a comisiilor pentru agricultura,…

- Ritmul de crestere al economiei zonei euro s-a dublat in primul trimestru al acestui an, in timp ce rata somajului a scazut in luna martie, arata datele publicate marti de Oficiul european de Statistica (Eurostat). Potrivit unei estimări preliminare, Produsul Intern Brut al zonei euro a înregistrat…