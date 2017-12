Unde slujesc, astazi, ierarhii din zona Sud-Est a Romaniei. Programul complet

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni sunt asteptati sa petreaca Revelionul in strada, primariile marilor orase organizand concerte si focuri de artificii. Pentru spectacole au fost alocate zeci de mii de lei de la bugetele locale....

- Timișorenii care aleg sa petreaca Revelionul in Piața Victoriei din Timișoara vor avea parte de un spectacol pe cinste pregatit de Primaria Timișoara. Pentru seara care face trecerea dintre ani, municipalitatea a pregatit o serie de concerte și spectacole. Vedeta serii va fi Lou Bega, interpretul cunoscutei…

- Punctele Enel din judetele Constanta, Tulcea, Calarasi si Ialomita vor fi inchise in zilele pe 1 si 2 ianuarie 2018, declarate zile libere legale. Reluarea activitatii se va face miercuri, 3 ianuarie 2018, dupa programul obisnuit: de luni pana vineri, programul de functionare este de la ora 08.00 la…

- Astazi, in ziua Nasterii Domnului, cei cinci ierarhi din sud estul Romaniei, vor fi sluji dupa urmatorul program, comunicat de basilica.ro:Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji in Catedrala Arhiepiscopala Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Constanta.Inaltpreasfintitul…

- Punctele Enel din judetele Constanta, Tulcea, Calarasi si Ialomita vor fi inchise in zilele de 25, 26 decembrie 2017, precum si in 1, 2 ianuarie 2018, declarate zile libere legale. Reluarea activitatii se va face miercuri, 3 ianuarie 2018, dupa programul obisnuit: de luni pana vineri, programul de functionare…

- Presedintele comisiei, Florin Iordache, a subliniat ca lucrarile comisiei se desfasoara in paralel cu plenul conform regulamentului, dar si in baza aprobarii Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere. "Atat timp cat Birourile permanente reunite au dat aprobare ca putem lucra, noi…

- S.C. RAJA S.A. aduce la cunostinta tuturor abonatilor ca, in perioada sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou, dispeceratul, echipele de interventie, dar si reprezentantii societatii care asigura buna desfasurare a proceselor de alimentare cu apa si de preluare a apelor uzate vor lucra in program normal.…

- Regele Mihai va fi ingropat in jurul orei 19.00, sambata, la Catedrala Arhiepiscopala din Curtea de Arges unde va avea loc o slujba scurta de inmormantare. Traficul rutier va fi restrictionat, sambata, in centrul Capitalei, pentru funeraliile Regelui Mihai.

- Dupa proiectul Carturești Pop-Up din 2012 care a insemnat deschiderea pentru o zi a unei librarii-efemeride in centrul Oradiei, Carturesti revine cu un spațiu permanent, unde altundeva decat in Lotus Center, in care iubitorii de povesti, muzica si lucruri frumoase pot sa petreaca ore intregi.…

- In perioada 1-2 decembrie 2017, 50 de copii de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea au beneficiat, prin bunavointa Inaltpreasfintitului Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei, de un pelerinaj gratuit in Dobrogea.

- Parohia "Buna Vestire" din municipiul Adjud, in colaborare cu Protoieria Panciu, avand binecuvantarea I.P.S. Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, organizeaza duminica, 17 decembrie, de la ora 16.00, conferința cu tema „Craciunul, intre planul lui Dumnezeu și cautarile omului“. Vor conferenția…

- Tragerea la sorti a 16-imilor de finala din Europa League, a avut loc la Nyon, luni, de la ora 14:00. Pentru ca a ratat sansa de a-si castiga grupa, vicecampioana Romaniei are parte de un adversar dificil. Conform tragerii la sorti de luni, de la Nyon, formatia patronata de Gigi Becali va intalni echipa…

- Tragerea la sorti a 16-imilor de finala din Europa League, a avut loc la Nyon, luni, de la ora 14:00. Pentru ca a ratat sansa de a-si castiga grupa, vicecampioana Romaniei are parte de un adversar dificil.

- Astazi, in duminica a 27 a dupa Rusalii, ierarhii din Sud Estul Romaniei, vor sluji dupa urmatorul program comunicat de Agentia de stiri Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Manastirea Sfintii Ierarhi Nicolae si Bretanion din localitatea 23 August, jud.…

- Casa Regala a Romaniei a actualizat programul funeraliilor Regelui Mihai, anuntand ca in ziua inmormantarii, dupa ceremonia din Piata Palatului Regal, trupul neinsufletit al Majestatii Sale va fi dus pe un afet de tun pana la Patriarhie. Ulterior, va fi dus la Curtea de Arges cu Trenul Regal.

- Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai va fi adus in tara in 13 decembrie, la ora 11.00, iar in 16 decembrie, la ora 12.30 va avea oc slujba de inmormantare la Catedrala Patriarhala, iar la 18.45, va avea...

- Vineri, 8 decembrie 2017, ora 16.00, la Curtea Brancoveneasca, strada Vasile Lupu, nr. 43 45, Constanta va avea loc, sub inaltul patronaj al I.P.S. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, conferinta si lansarea de carte: "Sandu Tudor si asociatiile studentesti crestine din Romania interbelica".Volumul a…

- Ceremonii militare, defilare in costumele Armatei de acum 100 de ani, cu transportoare blindate sau autospeciale de geniu, manifestari culturale si artistice vor avea loc, de 1 Decembrie, in orase din zona centrala a tarii.

- De Ziua Naționala, la Buzau vor avea loc mai multe manifestari dedicate acestei sarbatori naționale. Activitațile vor debuta la ora 10, pe platoul din fața Prefecturii cu intonarea imnului național, apoi autoritațile locale vor ține un discurs. Militarii buzoieni vor face un eexrcițiu de indemanare…

- Optimile de finala ale Cupei Romaniei debuteaza astazi, cu trei meciuri programate incepand cu ora 14:00. Primul duel va fi cei intre Unirea Slobozia și Poli Iași, iar toate partidele pot fi urmarite liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Astazi, in duminica a treizecea dupa Rusalii, potrivit basilica.ro, ierarhii din Sud Estul Romaniei, vor sluji dupa urmatorul program: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji in Biserica Sfantul Stelian din localitatea Sacele, judetul Constanta. Inaltpreasfintitul Parinte…

- Si anul acesta, militarii si cei din structurile de aparare, ordine publica si siguranta nationala din municipiul Buzau, vor participa, la pregatirea, organizarea si desfasurarea activitatilor prilejuite de ZIUA NATIONALA A ROMANIEI. Manifestarile prilejuite de aceasta sarbatoare de suflet, vor debuta…

- Manifestarile dedicate zilei de 1 decembrie vor incepe inca de dimineața, in fața Palatului Administrativ din Timișoara. De la ora 11 vor sosi invitații și va fi prezentat onorul. Apoi va avea loc un scurt ceremonial religios, urmand ca de la 11.30 forțele de ordine sa defileze. Totodata va fi prezentata…

- Intre 23 si 24 noimebrie vor avea loc Zilele Bibliotecii. Evenimentul se va desfasura la Biblioteca Judeteana Ion Heliade Radulescu Post-ul Vin Zilele Bibliotecii Ion Heliade Radulescu. Vezi programul complet! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Astazi, in ziua sarbatorii Intrarea in biserica a Maicii Domnului, cei trei arhiepiscopi si doi episcopi din sud est, vor sluji, dupa urmatorul program, comunicat de Agentia Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Parohia Intrarea in Biserica a Maicii Domnului…

- Zilele Galatiului 2017 – un eveniment mult așteptat de galațeni. Vor fi patru zile de concerte și foc de artificii, pe Faleza Superioara. Zilnic, spectacolele se vor desfașura in intervalul orar estimativ 18,00 – 22,00. MIERCURI 29.11.2017 10:00 – 20:00 – Montarea scenei si a echipamentelor scenotehnice,…

- Astazi, in Duminica a 26 a dupa Rusalii, cei trei arhiepiscopi si doi episcopi din zona sud est a Romaniei, vor sluji, conform Basilica, dupa urmatorul program: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Manastirea Colilia din comuna Cogealac, judetul Constanta. Inaltpreasfintitul…

- Copiii ramasi singuri acasa, in urma migratiei economice a parintilor, reprezinta un fenomen social dramatic al Romaniei. Doar in Regiunea de dezvoltare Sud-Est, potrivit datelor Directiilor Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, numarul copiilor care au unul sau ambii parinti plecati…

- Astazi, in Duminica a 25 a dupa Rusalii, inaltii ierarhi din Regiunea Sud Est, slujesc dupa urmatorul program, comunicat de Agentia Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica Sfantul Nectarie din Constanta, impreuna cu Inaltpreasfintitul Parinte Kiprian,…

- E-Distributie Dobrogea, operatorul de distributie din zona Dobrogei a grupului italian Enel, a investit aproximativ 1,7 milioane de lei in modernizarea retelei de distributie, care a constat in montarea a 1.000 de distantiere de faza pe noua linii electrice aeriene de inalta tensiune din judetele…

- RADET Constanta organizeaza concurs de angajare pentru ocuparea a cinci posturi vacante de cititori contoare.Conditii specifice de angajare: constituie avantaj calificarea in meseria de electrician sau instalator; disponibilitate pentru mers pe jos si intrare in camine stradale sau subsol de bloc. RADET…

- AS Roma si Chelsea se vor intalni in ceea ce pare, cel putin la prima vedere, meciul zilei din Champions League (etapa a patra din faza grupelor). Gazdele au 5 puncte, in timp ce londonezii se pot lauda cu 7. Amenintarea ar putea veni insa din partea lui Atletico (2 puncte), care va juca "acasa" cu…

- Astazi, in Duminica a douazeci si patra dupa Rusalii, ierarhii din sud est vor sluji dupa urmatorul program comunicat de agentia de stiri a Patriarhiei, basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji in Biserica Sfintii Imparati din Harsova, judetul Constanta. Inaltpreasfintitul…

- Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Maria Montessori", cu sediul in Constanta, strada Nicolae Mandoi nr. 15, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post aprobat prin H.G. nr. 286 2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027 2014.Denumirea postului: post vacant contractual…

- Potrivit Ordinului semnat de Prefectul Judetului Buzau Carmen Adriana ICHIM se aproba organizarea festivitatilor dedicate „Zilei Armatei Romane”, care se vor desfasura astazi, 25 octombrie 2017 in Municipiul Buzau.

- Secretarul american al apararii, Jim Mattis, incepe luni un turneu de o saptamana in Asia, unde va discuta cu aliații SUA criza legata de inarmarea Coreei de Nord, transmite Reuters. Luni, Mattis se va întâlni separat cu omologii sai din Japonia și Coreea de Sud, apoi va…

- Gradinita cu Program Prelungit "Lucian Grigorescu", cu sediul in Medgidia, Aleea Spitalului nr. 10, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post aprobat prin H.G. nr. 286 2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027 2014.Denumirea postului: post vacant contractual administrator…

- Astazi, in Duminica 23 a dupa Rusalii, ierarhii din sud estul Romaniei, vor sluji dupa urmatorul program comunicat de agentia de stiri, a patriarhiei Romane, Basilica. Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji impreuna cu Inaltpreasfintitul Parinte Teofan, Mitropolitul Moldovei…

- Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO) a lansat miercuri un program global, pentru care ar avea nevoie de 98 de milioane de dolari, pentru a lupta împotriva unei infecții care amenința culturile de banane, informeaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta maladie…

- CM 2018. Meciurile tur se vor juca intre 9 si 11 noiembrie, iar returul intre 12 si 14 noiembrie. Cel mai interesant meci este cel dintre Suedia si Italia, in timp ce Danemarca, fosta adversara a Romaniei in grupa de calificare, pare sa porneasca cu sansa a doua in dubla confruntare cu Irlanda. Totusi,…

- Trei echipe masculine și trei feminine joaca in cupele europene. Șanse mari pentru Constanța și Zalau sa mearga mai departe. Șase echipe romanești au meciuri in cupele europene in acest weekend. ...

- Scoala Gimnaziala nr. 1 Oltina cu sediul in localitatea Oltina, strada Dispensarului nt. 674, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286 2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027 2014, in cadrul institutiei:Denumirea postului secretar…

- Asociatia Elevilor din Constanta aduce in fata elevilor personalitati din diverse domenii de activitate, care sa le prezinte elevilor povestea lor si sa discute liber cu acestia pe teme de interes, precum provocarile profesiilor medicale, juridice sau tehnice, managementul carierei, mediul neguvernamental,…

- Presedintele Klaus Iohannis, il va primi luni, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul General al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg. De asemenea, presedintele Iohannis va participa, impreuna cu Secretarul General al NATO, la deschiderea sesiunii plenare a celei de-a 63-a reuniuni a Adunarii Parlamentare…

- Firmele din Ardeal au profituri foarte mici Companiile din Regiunea Nord-Vest, din care face parte Clujul, au inregistrat in ultimii doi ani profituri foarte reduse in comparatie cu Bucuresti-Ilfov, chiar cu zonele Moldova sau Banat. Cu excepția regiuniilor Sud-Est si Sud-Vest, toate regiunile…

- Programul teatrului Aleandru Davila pentru acest week-end. SALA STUDIO “LIVIU CIULEI” Vineri, 6 octombrie, ora 19.00, “Blues pentru saxofon alto” SALA MARE Sambata, 7 octombrie, ora 19.00 – “Leonce si Lena” Duminica, 8 octombrie, ora 19.00 – “Romeo si Julieta”.