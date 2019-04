Unde si cum gasim cele mai noi restaurante si cafenele din Bucuresti? Capitala este un adevarat motor pentru cafenelele si restaurantele de top, atragand ca un magnet investitorii in Calea Victoriei. Odata cu aparitia a tot mai multe localuri de lux, romanii au asteptari tot mai mari de la calitatea si originalitatea acestora.



Studiile de piata arata ca restaurantele cu specific oriental castiga teren in fata celor cu specific romanesc, italian sau chinezesc, indeosebi turistii fiind cei care inclina balanta in favoarea acestora.



Cifrele se bazeaza pe o armonizare tot mai bine inchegata intre industria turismului si cea HoReCa si se pare ca aceasta… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei 50 de militari ai Garzii de Onoare a Jandarmeriei Romane au participat, miercuri seara, la o ceremonie de retragere cu torte desfasurata in centrul Bucurestiului, cu prilejul celebrarii a 169 de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane. Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO Acompaniati de…

- Ziua mondiala a teatrului a fost marcata la Odeon printr-o calatorie prin cotloanele secrete ale cladirii de pe Calea Victoriei din Capitala. In turul inedit, actorii au fost ghizi pentru spectatorii care au putut patrunde ieri in catacombele templului artei, acolo unde au ascultat și poveștile neștiute…

- Un numar de 8.300 de persoane au vizitat, in weekend, Salonul Imobiliar Bucuresti (SIB), organizat la la Palatul Parlamentului, informeaza organizatorii. Potrivit sursei citate, peste 70% dintre vizitatori au fost interesaţi de proiectele noi, lansate în cadrul SIB, şi de facilităţile…

- Muzeul Municipiului București organizeaza Idei in Agora, marți, 12 februarie, de la ora 18.00, la Casa Filipescu-Cesianu (Calea Victoriei nr 151). Mircea Dumitru in dialog cu Sorin Antohi. Tema: „Adevarul și trecutul”. Intrarea este libera. Sorin Antohi - „Studiile istorice din Romania (cu puține excepții,…

- Gabriela Firea continua razboiul cu Liviu Dragnea. Dupa declarațiile președintelui PSD cu privire la bugetele primariilor de sector și al Primariei Capitalei, edilul vrea confruntare cu cifrele pe masa. "A taiat aproape 25% din bugetul Primariei Capitalei" "Il invit pe Dl Dragnea la o dezbatere…

- Presedintele PSD a facut declaratii dupa sedinta cu grupurile parlamentare. Iata care sunt cele mai importante declaratii facute de catre liderul PSD: - Un program de alocare gratuita de vitamina D poate fi considerat tot un program de siguranta nationala, precum si suplimentarea banilor in…

- Stocul modern de spatii industriale din Romania a depasit la sfarsitul anului trecut 3,75 milioane de metri patrati, peste 1,9 milioane de metri patrati fiind construiti in jurul Bucurestiului si avand in vedere proiectele aflate in dezvoltare,...

- Deputatul de Alba, Florin ROMAN, a declarat ca la ședința PNL la care au fost prezentate sondajele de opinie pentru alegerile europarlamentare nu s-a discutat despre candidaturile nominale ale liderilor PNL. Așadar, spune Roman, in urma sondajului nu ar fi rezultat o ierarhizare a potențialilor candidați. …