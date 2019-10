Stiri pe aceeasi tema

- ROMANIA RUSIA FED CUP. Meciul va avea loc in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, cea care a gazduit, pana acum, alte patru importante intalniri ale echipei de Fed Cup a Romaniei, in 2016, cu Cehia si Germania, si, in 2018, cu Canada si Elvetia. Florin Segarceanu, despre meciul Romania - Rusia…

- Federatia Romana de Tenis anunta ca intalnirea de Fed Cup by BNP Paribas dintre Romania si Rusia, din 7 si 8 februarie 2020, va avea loc la Cluj-Napoca, potrivit news.ro.Meciul va avea loc in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, cea care a gazduit, pana acum, alte patru importante intalniri ale…

- Meciul dintre echipele feminine de tenis ale Romaniei si Rusiei, din barajul de calificare la turneul final al Fed Cup, va avea loc in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, pe 7 si 8 februarie 2020, a anuntat Federatia Romana de Tenis pe site-ul sau oficial. Arena clujeana a mai gazduit alte…

- Partida va avea loc în Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, cea care a gazduit, pâna acum, alte patru importante întâlniri ale echipei de Fed Cup a României, în 2016, cu Cehia și Germania, și, în 2018, cu Canada și Elveția. În cazul unei victorii,…

- Partida dintre Romania și Rusia, contand pentru calificarea la Turneul Final al FedCup de la Budapesta, se va disputa la Cluj-Napoca, dupa cum informeaza Federația Romana de Tenis intr-un comunicat de presa. Duelul va avea loc in zilele de 7 și 8 februarie 2020.

- Echipa Romaniei de Fed Cup va intalni la Cluj reprezentativa similara a Rusiei, in drumul catre calificarea la turneul final de la Budapesta, programat in luna aprilie a anului 2020. Federația Romana de Tenis a anunțat ca intalnirea cu Rusia se va desfașura pe 7 și 8 februarie 2020, in Sala Polivalenta…

- Actorul canadian Alexander Ludwig (27 de ani), cunoscut mai ales pentru rolul din serialul „Vikingii“, va participa la Transylvania Comic Con, eveniment ce se desfasoara in Cluj-Napoca, la Sala Polivalenta, in perioada 18-20 octombrie.

- Competiția a fost organizata între 23 și 25 august, la Sala Polivalenta – BT Arena, de catre Federația Româna de Gimnastica Ritmica (FRGR) în colaborare cu Ministerul Tinerului și Sportului și Primaria municipiului Cluj-Napoca. La evenimentul format din doua concursuri –…