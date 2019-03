Stiri pe aceeasi tema

- Primul magazin Victoria’s Secret din Romania va fi deschis, in ultimul trimestru al acestui an, in Baneasa Shopping City, acolo urmand sa fie comercializata intreaga gama de produse a brandului.

- Retailerul scandinav de mobilier și decorațiuni pentru casa JYSK Romania, parte a grupului JYSK Nordic, deschide pe 28 februarie al doilea sau magazin din județ, la Onești. Rețeaua sa ajunge, astfel, la 72 de unitați in țara. JYSK Onești iși deschide porțile incepand cu ora 8,00, in strada Victor Babeș…

- Maia Sandu și Andrei Nastase, liderii Blocului Electoral ACUM, format din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Platforma Demnitate, informeaza Mediafax.Liderii Blocului Electoral ACUM PAS și DA, care s-a clasat pe locul al doilea, au declarat în presa din România ca urmeaza…

- Republica Polona iși va deschide la Brașov primul sau consulat onorific din Romania. Este anunțul facut de Ambasadorul Poloniei la București, Excelența Sa Marcin Wilczek cu ocazia vizitei la Instituția Prefectului județul Brașov.

- Ilie Nastase a analizat intalnirea dintre Cehia si Romania, din Fed Cup, in urma careia echipa lui Florin Segarceanu s-a calificat in semifinale.Nastase sustine ca va fi greu cu Franta, ca Sorana Cirstea ar fi avut loc in echipa, dar si ca Simona Halep nu se mai afla sub acea presiune mare,…

- JYSK Romania, retailerul scandinav de mobilier si decoratiuni pentru casa, parte a grupului JYSK Nordic, inaugureaza, pe 7 februarie, cel de-al treilea magazin din Iasi si cel de-al 70-lea din Romania.

- SIMONA HALEP SOFIA KENIN EUROSPORT LIVE STREAM ONLINE VIDEO AUSTRALIAN OPEN 2019. Organizatorii de la Australian Open 2019 au anuntat ca meciul Simona Halep - Sophia Kenin se va disputa joi, de la ora 8:30. Partida SIMONA HALEP SOFIA KENIN este programata pe arena "Rod Laver", fiind a treia confruntare…

- Vedeta de televiziune și-a rasfațat admiratorii de pe contul de Instagram cu o imagine care a adunat peste 2 milioane de like-uri la cateva ore dupa ce a aparut pe internet. Ea a facut poza de Halloween-ul din 2018, dar a postat-o abia marți pe rețeaua de socializare. Imbracata cu un bikini minuscul…